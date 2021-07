Facebook, condamnată în Austria pentru un răspuns dat unui utilizator. ”Este un pas enorm”

Compania americană Facebook a fost condamnată de justiţia austriacă pentru faptul că a informat doar parţial un utilizator al său cu privire la datele colectate fără ştiinţa lui, a anunţat ONG-ul NOYB într-un comunicat

Curtea Supremă a Austriei a estimat că Max Schrems, un militant pentru protecţia datelor binecunoscut, nu a obţinut din partea gigantului digital "toate datele brute şi informaţiile cruciale, precum baza juridică care ar permite prelucrarea datelor sale", potrivit organizaţiei cu sediul la Viena.

Justiţia austriacă a condamnat Facebook la plata a 500 de euro reclamantului şi a acceptat să sesizeze pentru prima dată Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în legătură cu respectarea de către Facebook a cadrului juridic european în ceea ce priveşte utilizarea datelor clienţilor.

"Este (un pas) enorm", a comentat în legătură cu acest din urmă aspect Max Schrems.

ONG-ul are ca scop protejarea vieții private în fața giganților media

El se află în fruntea unei echipe de jurişti, în condiţiile în care asociaţia sa a lansat o serie de plângeri pentru a forţa companiile digitale să respecte viaţa privată a utilizatorilor.

ONG-ul NOYB (None of your business; Nu este treaba voastră), fondat în 2018, are drept scop protejarea vieţii private în online în faţa GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple).

În luna mai, organizaţia a somat peste 500 de site-uri în Europa, cu privire la utilizarea de către ele a informărilor referitoare la cookies, foarte contestate.

Max Schrems combate de peste zece ani practicile Silicon Valley, care ignoră "deliberat", potrivit lui, legislaţia, în mod concret Reglementarea Europeană privind Datele Personale (RGPD).