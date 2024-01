Elevii din Mediaș l-au creat pe Gogu, robotul devenit vedetă la un concurs de specialitate. Cât timp le-a luat să-l realizeze

Cei 11 roboți concurenți au avut de realizat mici opere de artă inedite, sub atenta supraveghere a creatorilor lor. Tema de anul acest a fost "artă în pixeli".

Competiția de robotică organizată la Alba Iulia a adus sub același acoperiș tineri de la mai multe licee din Transilvania.

Fiecare echipă a venit cu câte un robot care a intrat în competiția de îndemânare și a încercat să strângă cât mai multe puncte, prin aranjarea unor piese hexagonale pe un panou.

Rezultatele finale - adevărate opere de artă - i-au încântat pe privitori.

Roboții au fost creați după planuri proprii, cu piese cumpărate sau create cu ajutorul imprimantelor 3D, dar și cu piese împrumutate de la computere vechi sau alte echipamente electrice.

Echipa de la colegiul național Unirea din Târgu Mureș a început pregătirile cu luni bune în urmă.

Vladimir Banu, elev la Colegiul Național "Unirea" Târgu Mureș: "Cu tot cu proiectare, cu comandat piese și printat piesele 3 D ne-a luat trei luni. Cea mai dificilă parte a fost, cu siguranță, proiectarea. Are o perioadă de autonomie în care trebuie să îndeplinească sarcinile de unul singur".

Manuela Mărginean, Colegiul Național "Unirea" Târgu Mureș: "Echipa este formată din aproximativ 20 de oameni. Rolurile sunt foarte clare pe hardware, pe programare trebuie să își pună mult imaginația la încercare".

Gogu, robotul liceenilor de la "Axente Sever" din Mediaș. Și el a fost gata de acțiune după multe săptămâni de lucru.

Sergiu Medeșan, elev la Liceul "Axente Sever" Mediaș: "Noi intrăm în competiție cu robotul Gogu, asta este porecla lui și am început să lucrăm și să îl construim aproape de la zero din septembrie. Ne-am strâns în fiecare săptămână să lucrăm cît de mult am putut".

O altă echipă, de data aceasta de la Turda, face ultimele verificări înainte de a intra în competiție.

Printre participanți au fost prezenți și mulți spectatori de toate vârstele, pasionați de robotică.

Radu: "Mi se pare interesant cum poți să faci un robot numai din niște motoare și plăci de bază și atunci poți să îl faci să facă el".

Andrei Fica, organizator: "Anul acesta, pe baza competiției, ei o să aibă o medie a punctajelor cu care se vor califica la proba regională".

Aceste competiții sunt un prilej bun pentru echipe să-și testeze roboții și să remedieze eventualele defecțiuni din timp, înaintea probelor regionale.

14-01-2024