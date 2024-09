Drumul lui Constantin. Plecarea lui Brâncuși din România, reconstituită pas cu pas de autorul Sorin Trîncă

Autorul volumului a fotografiat, pe acest traseu, toate localitățile prin care a trecut și celebrul sculptor.

Sorin Trîncă, autor: „Am făcut acest traseu în 42 de zile, doar traseul. Eu vorbesc despre un Constantin de 27 de ani, nu despe un Brâncuși în ansamblu. Am încercat să surprind doar drumul acesta, și logica lui, motivațiile acestui drum. Pe scrut, Brâncuși a plecat supărat din România și fără bani, de asta a făcut pe drum atât de mult. După unii șase luni, după alții 8 luni, după alții un an jumătate, după alții doi ani, iar după alții nu s-a întâmplat drumul. Mitul rămâne și așa că eu l-am recompus și am încercat să pun în carte și pe urmă și pe site-ul drumulluiconstantin.ro acest parcurs de documentare, încercând să văd ce ar fi putut să vadă constantin în urmă cu 120 de ani”.

Mai multe detalii despre acest volum găsiți în înregistrarea VIDEO a emisiunii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: