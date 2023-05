Cum s-au inspirat creatorii de conținut din întreaga lume, inclusiv din România, din arta regizorul american Wes Anderson

Clipurile video create în stilul său au strâns peste 2 miliarde de vizualizări doar pe TikTok. Evident că și românii s-au inspirat din munca regizorului american.

Alina Tanasă, creator de conținut: „Am înțeles cumva ce înseamnă job-ul acesta și mi-am dat seama cât de mult contează montajul, pentru că, de fapt, foarte mult este de cum le montezi. Mă inspir foarte de pe Instagram sau din trend-uri, dar nu am făcut niciodată un trend până acum. Este pentru prima dată când iau ceva și mi se potrivește atât de bine, și ca stil vetimentar, ca tunsoare, ca vibe... mi s-a părut că sunt de acolo! De când am văzut primul video am zi 'wow, asta trebuie să fac'”.

Dată publicare: 12-05-2023 10:05