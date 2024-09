Chiar și influencerii au fricile lor. Ce îl sperie teribil pe Dragoș Buzzi: "Nu e nimic care să mă facă să transpir mai tare"

Nu-ți vorbește nici de telefoane, nici de mașini, ci face subiecte tari din cele mai banale lucruri.

Marian Andrei, iLikeIT: "Cum e viața asta de influencer?".

Dragoș Buzzi, influencer: "Nu știu să-ți zic. Eu stau mai mult pe acasă, cu copiii, cu job-ul... Nu știu cum sunt alți influenceri, dar văd că sunt peste tot, că au vieți din astea... Eu sunt unul liniștit, la mine acasă. E o viață normală, de om simplu".

Marian Andrei, iLikeIT: "Poate asta se vede și în conținutul tău, adică că îl ții aproape de cămin, aproape de familie...".

Dragoș Buzzi, influencer: "Absolut! Provocarea pe care mi-am luat-o eu, pentru că am și un pic de anxietate socială și nu-mi place să mă aventurez. Pe mine, cel mai tare mă sperie să-mi pun telefonul într-un loc public pe un trepied și să mă filmez. Nu e nimic care să mă facă să transpir mai tare și d-asta filmez foarte mult pe acasă. Provocarea mea e: Astăzi trebuie să tund iarba. Cum o să fac o poveste interesantă la care eu m-aș uita".

Marian Andrei, iLikeIT: "De unde a început totul?".

Dragoș Buzzi, influencer: "Aveam 30 de ani și aveam doi copii acasă și, fiind și profesor în paralel - vara, noi avem vacanță - căutam să fac ceva în plus. Întotdeauna am avut chestia asta în cap. Mi-au zis mulți: 'Bă, te-ai potrivi'. Îmi plăcea să editez, îmi plăcea să filmez și am zis: 'Cum ar fi să încep să mă filmez de nebun prin curte, să vedem ce iese?' Și am zis Ioanei, soția mea, că îmi dau 2-3 luni să fac asta, să vedem dacă funcționează și a mers".

Câți urmăritori a reușit Dragoș Buzzi să aibă în cele 2-3 luni? Aflați din VIDEO-ul acestui articol.

