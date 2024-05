Funcțiile ChatGPT pe care puțini le cunosc. Module pentru CV, matematică și antrenorul virtual de fitness

Modulele ChatGPT-uri personalizate pot fi accesate mergând la fila Explore GPTs din Chat GPT.

Dacă ChatGPT este unul din cele mai utilizate AI-uri în munca de zi cu zi, nu multă lume știe că poate utiliza module personalizate pentru a-i eficientiza funcționalitatea. GPT-urile personalizate vă pot învăța cum să codificați programe, să planificați călătorii, să transcrieți videoclipuri și multe, multe altele, și există o mulțime din care puteți alege.

Așadar, iată cele mai bune module personalizate care fac din ChatGPT un instrument mai bun pentru orice situație, potrivit MakeUseOf.

Diagrame: Show Me

Diagramele: Show Me GPT plugin vizualizează rapid toate tipurile de informații în diagrame. Puteți utiliza acest add-on pentru a vizualiza traseele de promovare la companiile la care doriți să lucrați și este, de asemenea, util dacă aveți nevoie de diagrame generale de flux (de exemplu, am cerut Diagrams: Show Me să schițeze procesul de la freelancing la conducerea unei agenții).

După ce ați creat un prototip inițial, puteți face ajustări, dând noi instrucțiuni ChatGPT. Alternativ, puteți edita în schimb imaginea cu cod, dacă știți cum să o faceți. Puteți utiliza Diagrame: Show Me pentru a optimiza productivitatea cu diagrame de flux de lucru pentru proiectele dvs. personale și de lucru.

Canva

Canva este una dintre cele mai populare platforme pentru proiectarea de grafică online, iar mai multe aplicații Canva merită luate în considerare pentru a crea modele mai bune. Plugin-ul Canva GPT vă ajută să creați toate tipurile de conținut, cum ar fi postări Instagram și logo-uri.

Atunci când utilizați GPT personalizat Canva, este posibil să observați că o parte din textul din grafica dvs. se suprapune peste alte casete. Din fericire, atunci când faceți clic pe un prototip de design, GPT vă va redirecționa către aplicația Canva. Aici, puteți face orice modificări pe care le considerați necesare - cum ar fi redimensionarea textului și adăugarea de noi imagini.

Dacă doriți să vă îmbunătățiți proiectele Canva, luați în considerare folosirea modului de utilizare a Studioului Magic de la Canva pentru desenele dvs.

Diapozitive de prezentare

Crearea unor slide-uri informative și atractive este crucială în spațiile de lucru dar și atunci când studiați. Cu toate acestea, a decide cum să vă aranjați diapozitivele poate fi o provocare. Plugin-ul Presentation Slides GPT este conceput pentru a vă ajuta să minimizați munca manuală.

Puteți cere Presentation Slides să vă contureze prezentarea, ceea ce înseamnă că puteți lua ceea ce vă place și puteți adapta totul în creatorul de prezentări preferat, ulterior. Pe lângă organizarea informațiilor, slide-urile de prezentare vă pot ghida în proiectarea unui aspect care să se potrivească cu tema proiectului dumneavoastră.

Ghidul de utilizare a slide-urilor pentru prezentări oferă sfaturi pentru a vă menține publicul în atenție în timpul prezentării. Când sunteți gata să compilați totul, luați în considerare utilizarea celor mai bune instrumente care utilizează inteligența artificială pentru a realiza prezentări în locul dvs.

Rezolvare probleme de matematică

În timp ce unii oameni nu au probleme în a rezolva ecuații matematice, nu este simplu pentru toată lumea. Dacă vă luptați cu cifrele, dar doriți să vă îmbunătățiți abilitățile matematice, luați în considerare utilizarea GPT-ului personalizat Math Solver.

Puteți cere ajutorul lui Math Solver pentru ecuații simple și complexe. GPT-ul vă ghidează prin modul de rezolvare a fiecăreia dintre ele și vă explică conceptul. De asemenea, primiți întrebări conexe utile pentru a vă ajuta să continuați să vă îmbunătățiți abilitățile.

Deși Math Solver este bun pentru a înțelege cum să rezolvi probleme de matematică, nu ar trebui să îl folosești pentru a trișa la teme sau examene. De fapt, există multe moduri în care NU ar trebui să folosiți ChatGPT ca student - cum ar fi să vă bazați pe program pentru a scrie eseuri în locul dumneavoastră.

Ghid de călătorie

Aveți o călătorie importantă în viitor sau pur și simplu căutați potențiale aventuri? Luați în considerare utilizarea pluginului Travel Guide GPT pentru a vă ajuta să adunați informații esențiale și să vă planificați itinerariul.

Travel Guide este destul de bun în a vă oferi o schiță de itinerar pe care să o construiți ulterior. De exemplu, puteți folosi sfaturile pe care vi le oferă și apoi să faceți cercetări suplimentare în altă parte pentru locuri de mâncat, unde să vă cazați etc.

Pe lângă planificarea itinerariilor, Travel Guide poate oferi sfaturi de călătorie cu buget redus pentru anumite destinații. De exemplu, am cerut ajutorul Travel Guide GPT pentru a vizita Elveția cu un buget de 80 de franci elvețieni (aproximativ 88 de dolari pe zi), fără hoteluri.

Dacă sunteți interesat de o aventură unică, luați în considerare citirea acestor bloguri de călătorie inspirate ale unor aventurieri care străbat lumea pe jos.

Bursier GPT

Cercetarea academică este un proces obositor, indiferent de experiența dumneavoastră, dar instrumentele de inteligență artificială vă pot ajuta să simplificați procesul și să oferiți mai mult material de context. Scholar GPT este unul dintre acestea. Cu acest GPT, puteți încărca PDF-uri de lucrări de cercetare și link-uri pentru a primi analize.

Scholar GPT poate analiza texte de pe site-uri web de renume, inclusiv Google Scholar și PubMed. Pe lângă analizarea lucrărilor de cercetare, puteți cere instrumentului să vă ofere cele mai recente

