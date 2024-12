Ce au căutat românii pe Google în 2024. Topul celor mai populare subiecte din țara noastră

Ca în fiecare an, Google a dezvăluit topul cele mai populare căutări ale românilor din anul care se încheie. Topul făcut de motorul de căutare arată că românii au fost interesați de sport, filme, politică sau celebrități.

Cele mai importante evenimente sportive și-au pus amprenta pe căutările pe Google ale românilor în 2024. Campionatul European de Fotbal, acolo unde echipa României a ajuns până în optimile de finală ale competiției, domină această listă, iar Jocurile Olimpice, unde sportivii românii au obținut rezultate foarte bune, se regăsesc și ele în top 5.

Alegerile prezidențiale, cel mai recent model iPhone, problemele medicale avute de unul dintre cei mai iubiți actori români, Florin Piersic, precum și trecerea în neființă a unor personalități au influențat căutările românilor în 2024. În top 10 a ajuns și Coldplay, formație ce a avut 2 concerte în România în această vară, care nu au fost lipsite de controverse, precum și desertul anului, ciocolata Dubai.

Dune 2 este pelicula care a dominat căutările pe Google în România. Cu toate acestea, datele arată că doar un singur film românesc a intrat în top 10 în această categorie. În 2024 am adăugat la listele anului și căutările legate de Crăciun.

Ciocolata și pensiile, în topul căutărilor românilor pe Google

Târgurile de Crăciun domină topul de Crăciun, cele mai căutate fiind cele din țară - București, Sibiu, Cluj sau Craiova. Românii se uită și după târgurile de Crăciun din străinătate, Viena și Budapesta fiind pe această listă.

Datele Google arată că ciocolata Dubai a fost „vedeta” căutărilor în 2024, dominând două dintre liste - cea a rețetelor și întrebărilor „Cum?” - și regăsindu-se și în top 10 căutări populare.

Românii au întrebat pe Google „cum se recalculează pensia” sau au căutat diferite informații despre vot, idei de afaceri sau de cadouri, în ce să investească sume mici sau 50.000 euro, au fost nerăbdători să afle câte zile mai sunt până la Crăciun, ce este o persoană „non-binară”, cum se face socata. iar unii chiar au vrut să afle dacă există o rețetă specifică pentru 5 litri de această băutură, transmite gigantul.

Topul celor mai populare căutari pe Google din țara noastră

Căutări populare

1. Campionatul European de Fotbal

2. Călin Georgescu

3. iPhone 16

4. Jocurile Olimpice

5. Florin Piersic

6. Alain Delon

7. Nicu Covaci

8. Coldplay

9. Liam Payne

10. Ciocolată Dubai

Filme

1. Dune 2

2. Inside Out 2

3. Deadpool

4. Oppenheimer

5. Beetlejuice

6. Saltburn

7. Buzz House the Movie

8. Poor Things

9. Terrifier 3

10. The Idea of You

Seriale

1. Griselda

2. Maxton Hall

3. Shogun

4. Fool Me Once

5. House of the Dragon

6. Baby reindeer

7. Emily in Paris

8. Fallout

9. 3 Body Problem

10. One Day

Crăciun

1. Târg de Crăciun București

2. Târgul de Crăciun Sibiu

3. Târg de Crăciun Cluj

4. Târgul de Crăciun Craiova

5. Vacanță de Crăciun

6. Târg de Crăciun Viena

7. Câte zile mai sunt până la Crăciun

8. Satul lui Moș Crăciun Predeal

9. Târg de Crăciun Budapesta

10. Târg de Crăciun Brașov

Diete

1. Dieta DASH

2. Dieta scandinavă Nupo

3. Dieta cu hrișcă și chefir

4. Dieta cu cartofi și iaurt

5. Dieta carnivoră

6. Dieta cu lapte

7. Ikonos dietă

8. Dieta Rina pe zile

9. Dieta Galveston

10. Mugur Isărescu dietă

Rețete

1. Ciocolată Dubai rețetă

2. Drob de miel rețetă

3. Rețetă pască

4. Rețetă drob

5. Rețetă pască fără aluat

6. Cremă de fistic rețetă

7. Socată rețetă

8. Babka rețetă

9. Rețetă socată 5 litri

10. Rețetă cataif

Cum…?

1. Cum se face ciocolata Dubai?

2. Cum se votează?

3. Cum arată buletinele de vot?

4. Cum se vopsesc ouăle?

5. Cum se face drobul?

6. Cum se recalculează pensia?

7. Cum arată sărăcia?

8. Cum se alege viceprimarul?

9. Cum arată fericirea mea?

10. Cum aflu unde votez?

Ce este…?

1. Non-binar definiție

2. Ce este pe 24 aprilie 2024

3. Norovirus ce este

4. ARFID ce este

5. Ce este cataiful

6. Ce este Uber melc

7. Pinacotecă ce este

8. Ce este botulismul

9. Ce este MPox

10. Nuvelă definiție

Idei

1. Idei de afaceri 2024

2. Idei rețete mâncare

3. Idei de afaceri mici

4. Idei cadouri Ziua Îndrăgostiților pentru el

5. Mărțișoare handmade idei

6. Idei tatuaje

7. Idei cadouri femei zi de naștere

8. Idei târg de toamnă școală

9. Idei amenajări băi gresie și faianță

10. Idei meniu săptămânal

Investiții

1. În ce să investești în 2024

2. Aur de investiție

3. Cum investesc la bursă

4. A investi

5. În ce să investești 50.000 euro

6. În ce să investești sume mici

7. Cum să investești banii

8. În ce să investești în 2025

9. Sinonim investiție

10. Calculator randament investiție

