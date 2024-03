Steven Spielberg, către Denis Villeneuve: ”Dune 2 este unul dintre cele mai strălucite filme SF pe care le-am văzut”

Câștigătorul premiului Oscar i-a spus lui Villeneuve că "ați realizat unul dintre cele mai strălucite filme SF pe care le-am văzut vreodată", ceea ce reprezintă o mare laudă din partea celui care a stat în spatele unor filme legendare precum "E.T: Extra Terrestrial" și "Întâlnire de gradul III” (”Close Encounters of the Third Kind").

Iar aceasta nu a fost singura laudă pe care Spielberg i-a adus-o regizorului din "Dune".

"Este o onoare pentru mine să stau aici și să vorbesc cu tine", a spus Spielberg, potrivit Variety.

"Permiteți-mi să încep prin a spune că există regizori care sunt constructori de lumi. Nu este o listă lungă și știm cine sunt mulți dintre ei. Începând cu [Georges] Méliès și Disney și Kubrick, George Lucas. Pe Ray Harryhausen îl includ în această listă. Fellini și-a construit propriile lumi. Tim Burton. Evident, Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, Christopher Nolan, Ridley Scott, Guillermo del Toro. Lista poate continua, dar nu este atât de lungă, iar eu cred cu tărie, cu fervoare, că tu ești unul dintre cei mai noi membri ai ei." - a mai spus Spielberg.

Villeneuve părea uimit că primește un astfel de compliment din partea unuia dintre cei mai mari regizori din toate timpurile.

Spielberg a numit scena din "Dune: Partea a doua", în care Paul călărește pentru prima dată un vierme de nisip, ca un triumf notabil.

"Este o poveste care iubește deșertul, dar pentru un film care iubește atât de mult deșertul, există un asemenea dor de apă în acest film. Pentru tot nisipul pe care îl aveți în acest film, este vorba de fapt despre apă. Apele sacre care tânjesc după pajiști verzi și după apa albastră a vieții. Filmați deșertul pentru a semăna cu un ocean, o mare. Viermii de nisip erau ca niște șerpi de mare. Iar scena aceea cu surfingul pe viermi de nisip este unul dintre cele mai grozave lucruri pe care le-am văzut vreodată. Dintotdeauna! Dar ai făcut ca deșertul să arate ca un lichid." - a spus Spielberg.

Variety a relatat anterior că lui Villeneuve i-a luat 44 de zile pentru a filma scena în care călărește viermii de nisip.

Echipa a construit viermele într-o piesă de decor de 90 de metri lungime și 24 de metri lățime. Directorul de imagine al filmului, Greig Fraser, își amintește că a citit scenariul și s-a gândit: "Cum naiba o să facem asta?"

"În carte, Paul călărește un vierme de nisip și, dacă nu eram atenți, putea fi un concept ciudat", a spus Fraser. "Așa că ne-am asigurat că am fost atât de atenți [încât] publicul nu a avut niciodată un concept de suspendare a neîncrederii."

"Dune: Partea a doua" s-a dovedit a fi un succes de public și de critică.

Filmul se apropie de 240 de milioane de dolari în box office-ul național și a depășit 570 de milioane de dolari la nivel mondial.

