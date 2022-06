La WWDC 2022, Apple a prezentat un nou MacBook Air şi un nou MacBook Pro, ambele dotate cu M2, a doua generaţie a chipset-ului dezvoltat intern după renunţarea la soluţiile Intel.

Construit pe un proces de 5nm cu 20 de milioane de tranzistori, M2 are un procesor mai performant cu 18% şi o placă video mai rapidă cu 35% decât în cazul lui M1.

Marian Andrei: „Un nou MacBook Air. MacBook Air este cel mai vândut laptop din lume, dintr-un motiv foarte simplu: este foarte accesibil, costă sub 1.000 de dolari, cel puțin acesta e prețul de pornire, la noi în țară este 1.000 de euro plus TVA, undeva pe la 5.000 de lei l-am văzut de cele mai multe ori, este foarte performant și are o baterie care ține foarte mult timp. Noua generație de MacBook Air vine cu un design diferit, ecranul este mai mare, 13, 6 inch, bateria rămâne la fel de bunpă, undeva la cel puțin o zi de muncă, și am testat asta cu procesoarele M1, acum avem o nouă genrație, M2, care se anunță a fi cu 40% mai puternice decât generația M1 care a fost lansată acum un an și ceva. Prețul pentru noul MacBook Air crește așadar la 1200 de dolari”.

Mai multe detalii, în VIDEO