Camelia Donțu, despre „EURomânia" la iLikeIT. Subiectul sensibil din prima ediție a emisiunii

Unde și când puteți vedea această nouă producție online, aflăm de la Iulia Ionescu.

Camelia Donțu, corespondent PROTV: „Emisiunea o realizăm în studioul Parlamentului European, deci în Capitala Europei, totul se întâmplă acolo, chiar în mijlocul Parlamentului European, e un spațiu deschis unde trece toată lumea și o poate vedea”.

Iulia Ionescu: Emisiunea se numește "EURomânia", tu deja ai realizat prima ediție, povestește-ne puțin despre subiectul pe care l-ai abordat, un subiect sensibil am putea spune...

Camelia Donțu, corespondent PROTV: „Da, am început, într-adevăr, cu un subiect sensibil, este vorba despre droguri, consum și trafic, tocmai pentru că abordarea în Uniunea Europeană este diferită. În Amsterdam, cum știm cu toții, totul este privit diferit, și atunci am vrut să vedem ce înseamnă acest consum și trafic de droguri în Uniunea Europeană, dar și pentru România, pentru că știm că am avut niște evenimente nefericite”.

Mai multe detalii, în VIDEO.

Dată publicare: 05-12-2023 10:01