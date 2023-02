Un an de război în Ucraina. Camelia Donțu, corespondent PRO TV în Ucraina, transmisiune în direct din epicentrul conflictului

Vineri se împlinește un an de când războiul s-a întors în Europa și a schimbat fața lumii. Camelia Donțu, corespondent PRO TV în Ucraina, ne spune ce se întâmplă în aceste ore dureroase acolo.

Camelia Donțu, corespondent PRO TV în Ucraina: „Ucraina își definește normalitatea într-un mod pe care românii speră să nu-l afle niciodată. Ne aflăm aici de aproape o săptămână, și am văzut atât de multă durere încât, cu greu o pot descrie în cuvinte. Fiecare știe sau are pe cineva care luptă în acest război absurd, pentru că la o distanță de 500 – 600 de kilometri de aici, cam distanța de la București la Cluj, încă se poartă confruntări dureroase, iar mâine există riscul ca Rusia să intensifice atacurile. În ceea ce privește evenimentele oficiale, la Kiev nu a fost anunțat niciun eveniment, doar președintele Zelenski a anunțat pe ultima sută de metri o conferință de presă. Le-a cerut jurnaliștilor să se acrediteze, dar nici până la această oră nu a anunțat unde și la ce oră va avea loc conferința de presă. Da, Ucraina se reconstruiește și ucrainenii își poartă durerea cu demnitate și cred cu tărie în victorie. Dar acele zile de acum un an nu vor fi uitate nici de ei, nici de noi”.

Masacrul de la Bucea

Încolonate, tancurile rusești treceau nestingherite pe străzi. Era aproape opt dimineața, iar peste tot răsuna huruitul blindatelor și se auzeau împușcături. Soldați înarmați până în dinți treceau lipiți de gardurile caselor și aruncau priviri în curți, să vadă dacă mișcă ceva.

Așa a început masacrul din Bucea, acum un an. Sunt imagini pe care echipa Știrilor PRO TV a reușit să le obțină de la un localnic care avea camere video montate în locuință.

În urma invadatorilor, iadul s-a mutat pe pământ. Pe străzi erau trupuri sfârtecate, case dărâmate, iar drumul pe care patrulau tancurile s-a transformat în „cimitir”.

Localnicii din Bucea încearcă să meargă mai departe

La un an de la măcel, localnicii încearcă să meargă mai departe. Și-au îngropat morții, au curățat străzile și își reconstruiesc casele. Lacrimile le curg necontrolat, dar nu au de ales, pentru că așa arată acum normalitatea lor.

De altfel, povești cutremurătoare sunt în toate localitățile din jurul Kievului. Andriivka este un sat aflat la 60 de kilometri de capitală, unde rușii și-au dus armamentul și echipamentul.

Zeci de case au fost distruse în Andriivka. Satul a fost sub ocupație rusă timp de o lună. Rușii au locuit în casele oamenilor, în timp ce aceștia se adăposteau în subsoluri. Aceștia povestesc că le-au confiscat telefoanele și că unul dintre localnici a fost ucis pentru că a reușit să trimită poze de aici armatei ucrainene.

Bătrână: „A fost înfricoșător, foarte înfricoșător. Erau împușcături zi și noapte. Ziua stăteam pe stradă, iar noaptea în pivnițe. Când șase case la rând au ars aici, a fost foarte înfricoșător. Obuzele lor erau în spatele ultimei case, apoi au început să le arunce în aer. A fost foarte înfricoșător, iar casa mea a luat foc din această cauză”.

„A fost înfricoșător”

Chira are opt ani. Acum trăiește într-un container improvizat, după ce locuința familiei a fost distrusă de bombardamente. A fost martora unor scene greu de imaginat. La începutul lui martie, un tanc a apărut pe strada lor, iar rușii au început să tragă la întâmplare.

Chira: „Da, a fost înfricoșător. La început au bombardat, dar fereastra nu s-a spart, iar o dată au bombardat atât de mult, încât fereastra din camera mamei mele a zburat”.

Bătrânii au trăit cu rușii în curte săptămâni.

Bătrână: „Teribil! Imaginați-vă, la ora unu dimineața, 20 de bărbați cu puști de asalt au intrat în curte și au bătut la ușă”.

Iar coșmarul a continuat și după plecarea invadatorilor. O bombă le-a distrus casa, în totalitate.

Sirenele încă sună aproape zilnic.

Mama Chirei: „Toată Ucraina vrea pace, destul și că ei nu sunt aici. Nu avem nevoie de nimic altceva. Am trăit foarte bine. Toată lumea este diferită, dar bine. Nimănui nu i s-a cerut nimic. De ce au venit, nu avem nevoie de ei. Avem nevoie de victorie, de calm și de pace”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 23-02-2023 20:06