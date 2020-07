București, în topul celor mai puternice "orașe inteligente" ale viitorului

Bucureștiul a fost inclus de curând într-un top internațional al celor mai puternice orașe inteligente ale viitorului, după Londra, Paris, Amsterdam, Berlin și Munchen.

Experții în tehnologie care au realizat clasamentul au ținut cont de investițiile făcute în ultimii ani în sectorul IT, rezultatele universităților de profil și numărul slujbelor create datorită afacerilor din tehnologie.

Mihai Drăghici a locuit mai bine de 20 de ani în Statele Unite ale Americii, dar de doi ani a revenit în România pentru a implementa o soluție tehnologică unică în Europa de Est - Plata cumpărăturilor cu ajutorul unui selfie.

Mihai Drăghici, antreprenor: „Am călătorit în toată lumea. Am avut start-up-uri și în India, Canada, Mexic și cam acum doi ani și jumătate, am zis că m-am plictisit de America și mi-a zis mama că n-am mai fost în România de 25 de ani să vin s-o văd pe bunica, să văd ce se mai întâmplă în București, și am venit în țară și n-am mai vrut să plec când am văzut ce oportunitate este în zona de IT.”

Un start up asemănător au și Mircea Deliu și Cezar Cherciu. Ei au lansat de curând o aplicație care îi ajută pe cei din industria horeca să respecte normele de igienă și distanțare socială, după exemplul celor din țările asiatice. Au investit 100.000 de euro în ideea lor.

Mircea Deliu: „Restaurantele pot digitaliza interacțiunea dintre client și personal printr-un QR CODE, care este disponibil pe masa restaurantului. Astfel clientul scanează codul prin camera telefonului și are acces direct la meniu pe telefonul personal. Poate să trimită astfel comanda, să cheme ospătarul.”

Potențialul economic și tehnologic al Capitalei noastre a fost semnalat și de publicația internațională FDI INTELLIGENCE, care a inclus Bucureștiul în topul orașelor inteligente ale viitorului. IESE ANIMAȚIE

Autorii clasamentului au ținut cont de marile companii ale lumii care și-au deschis sedii în aceste orașe, numărul investitorilor străini care au creat noi locuri de muncă, dar mai ales al start up-urilor dezvoltate în ultimii ani.

Bucureștiul mai are, însă, mult de lucru la capitolul infrastructură. Din păcate, Capitala noastră este în topul celor mai aglomerate și poluate orașe din lume.

Investitori sunt, iar numărul tinerilor antreprenori este tot mai mare, dar pentru ca ei să contribuie la dezvoltarea orșului este nevoie și de susținerea autorităților.