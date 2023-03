Asfalt din plastic și sticle reciclate. Cum a prins contur o idee solidă care a luat naștere în România

Totul în urma unei idei care a luat naștere în România, la Cluj.

Sebastian Tudose, co-fondatorul companiei: „Materialul este din beton asfaltic și poate fi folosit pe drumurile publice. Este din materiale reciclate, din plastic și sticlă. Anul trecut am făcut un experiment, un proiect-pilot, în Cluj, împreună cu Primăria și stația de asfaltare a orașului. Am reciclat foarte multe tipuri de plastic și sticlă. Am testat în materialul în laboratoare împreună cu Institutul Național de Cercetare, este un produs agrementat public și va fi folosit pe drumurile publice din România, pe cele naționale, județene, locale, parcări”.

Mai multe detalii despre acest material de construcții puteți afla din clipul video de mai sus.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 17-03-2023 11:10