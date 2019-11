Actorul care va fi „readus la viață” pentru a juca într-un film. Cum este posibil

O companie de film hollywoodiană intenționează să „îl învie” pe actorul iconic James Dean, ucis în 1955, pentru a-l introduce într-un nou film prin intermediul efectelor speciale.

La mai bine de 60 de ani de la moartea sa, James Dean va apărea într-un film cu ajutorul efectelor speciale care vor recrea imaginea actorului american, a anunţat miercuri compania de producţie Magic City Films, relatează Agerpres.

În acest lungmetraj, la care vor începe în curând filmările, denumit "Finding Jack", versiunea recreată a lui James Dean, care a murit în 1955, va interpreta personajul Rogan, un rol secundar, a precizat site-ul The Hollywood Reporter.

Magic City Films colaborează pentru acest proiect cu două societăţi specializate în efecte speciale - compania canadiană Imagine Engine şi cea sud-africană MOI Worldwide.

Potrivit Hollywood Reporter, filmul va folosi aşa-numita tehnologie "full body", care permite recrearea în întregime a imaginii unei persoane pe baza fotografiilor şi a videoclipurilor din arhivă, fără a o suprapune peste cea a unei alte persoane.

Citește și Scările din filmul Joker, noua atracție turistică din New York

În plus faţă de aspectul tehnologic, Magic City Films a putut să lanseze proiectul deoarece deţine drepturile de utilizare a imaginii lui James Dean, obţinute de la familia actorului.

„Familia consideră că acesta este cel de-al patrulea film al său, cel pe care James Dean nu a reuşit să îl mai facă", a declarat pentru AFP Anton Ernst, cofondator al Magic City Films şi realizator al filmului, alături de Tati Golykh. „Nu intenţionăm să-i dezamăgim fanii", a mai spus el.

James Dean a murit la 30 septembrie 1955 într-un accident rutier, la vârsta de 24 de ani. Porsche-ul pe care îl conducea a lovit o maşină pe un drum din California, lângă Cholame.

În scurta sa carieră de actor, Dean a apărut în mai multe programe de televiziune, însă numai în trei filme, "East of Eden" (1955), "Rebel Without A Cause" (1955) şi "Giant" (lansat în 1956).