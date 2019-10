Scările din filmul Joker, noua atracție turistică din New York

Noua atracţie turistică a New York-ului sunt nişte... scări. Însă nu unele oarecare, ci exact acelea care apar în filmul Joker.

Chiar dacă se află în cartierul Bronx, unul nu tocmai prietenos, fanii celebrului personaj nu se sfiesc să vină aici şi să îşi facă poze, în timp ce se comportă precum temutul Joker.

Această este scenă care i-a făcut de ceva vreme pe fanii lui Joker să invadeze cartierul Bronx. Motivul: scările pe care actorul principal le urcă şi coboară de mai multe ori în film. Aşa că, toţi cei care vin aici încearcă să imite fiecare mişcare făcută de personajul lor favorit.

Turist: „Am văzut filmul "Joker" când eram în Marea Britanie, dar când am ajuns în New York am decis să îl revedem noaptea trecută şi pentru că acest loc era foarte aproape de zona în care stăm, am zis să venim şi să vedem despre ce e vorba pentru că filmul ne place foarte mult”.

Pe lângă turişti şi o parte dintre locuitorii Bronx-ului se bucură de faima locului obţinută peste noapte.

Locuitor Bronx: „Nu m-am gândit niciodată că aceste scări vor deveni o atracţie turistică. Am trecut de multe ori pe lângă ele, dar nu m-au interesat în mod special”.

Însă nu toţi văd cu ochi buni nouă atracţie turistică.

Localnică: „Urc și cobor aceste scări în fiecare zi și mereu trebuie să trec printr-o barieră de oameni. Înţeleg că toată această nebunie s-a creat din cauza filmului și aduce un plus cartierului, dar dacă ar face cu adevărat acest cartier să arate mai bine, m-aş bucura, în loc să îl acopere cu gunoaiele pe care oamenii le lasă în urmă după ce iau prânzul”.

Lansat în cinematografe în urmă cu aproape o lună, filmul are deja încasări de peste 800 de milioane de dolari, iar în weekend a fost pe primul loc în box office-ul nord-american.