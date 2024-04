Situație inedită. Prețul electricității a avut intervale cu energie gratis. Cu toate acestea, nu se vede în facturi

Ce impact ar putea avea acest lucru în facturi aflăm de la Ștefana Todică și invitatul ei, Mihnea Cătuți, specialist energie, la ”iBani”.

Ștefana Todică: Nu e o situație foarte des întâlnită în România, să avem energie gratis.

Mihnea Cătuți: ”Da, am ajuns în această situație contra-intuitivă, chiar, în care producătorii de energie electrică au plătit pentru a le fi preluată energie electrică și am ajuns la prețuri negative la bursa OPCOM. Aceasta este piața angro pe care producătorii vând către furnizori energie electrică.

Acest lucru se întâmplă atunci când consumul este mult mai mic decât producția. Pentru România e o situație relativ nouă, dar în țări precum Germania, Grecia, Ungaria se întâmplă de ce deja mai mulți ani acest lucru. Vorbim despre momente când avem producție foarte mare pe fotovoltaice.”

Ștefana Todică: Vedem aici, la orele prânzului, că au fost aceste prețuri cu minus.

Mihnea Cătuți: ”Exact. Și prețul crește înspre orele în care fotovoltaicele nu mai produc, înspre seară, în care și consumul crește, pe măsură ce oamenii se întorc acasă, se duc la televizor, fac masa, ș.a.m.d. Vorbim însă despre un impact al energiei regenerabile, care are ceea ce se numește costuri marginale, zero. Acest lucru înseamnă că, pentru a produce un megawatt/oră în plus de energie regenerabilă nu există costuri. Ei nu au costuri cu combustibilul și ei pot fi și bonificați pentru producție, cum suntem cei care primesc certificate verzi.

Așadar, pentru ei merită să continue să producă, chiar și atunci când trebuie să dea bani, pentru a le fi preluată energia. La fel și pentru producătorii tradiționali pe cărbune sau pe nuclear. Pentru ei uneori poate fi mai economic să continue producția, să vândă la aceste prețuri scăzute, pentru că a porni și a închide și a tot porni capacitățile de pus și a energiei electrice este mai scump. Așadar ajungem în astfel de situații.”

De ce nu putem să avem facturi mai mici

Ștefana Todică: Așadar, este o consecință și a numărului mare de prosumatori la care am ajuns în România. Dar aș vrea să te întreb cum s-ar putea traduce aceste prețuri negative și în facturi. Putem să avem și noi cu toții facturi mai mici?

Mihnea Cătuți: ”Deci acesta este impactul unei ponderi mai mari de energie regenerabilă în piața de energie electrică. Din păcate, impactul nu este imediat atât de mare la facturi. Asta pentru că vorbim despre doar câteva ore în weekend. Energia este transformată pe piețe care au livrare pe termen lung de o lună, de o săptămână, ziua următoare, în ziua respectivă. Și chiar și așa, dacă energia să spunem că ar fi mereu gratis, în factura consumatorului casnic mai sunt câteva componente. Sunt aici costurile cu mentenanța și cu operarea infrastrcturii de distribuție, de transport. Vorbim despre costurile pe care furnizorul cu care semnăm contracte. Vorbim de asemenea și despre taxe, accize, care și din păcate, acestea nu dispar. Chiar și momente în care prețurile sunt foarte scăzute. Mai un lucru de menționat aici, majoritatea dintre noi avem contracte fixe de energie electrică. Asta înseamnă că semnăm un contract de obicei pe un an, în care știm care va fi prețul pentru kilowatt-oră pe întreg parcursul anului. Pentru a beneficia de astfel de fluctuații în piețele de energie ar trebui să avem contracte dinamice care urmăresc acest preț.”

