Greșeala pe care o fac mulți după ce primesc salariul. De ce nu trebuie să achiți mai întâi datoriile

La început de an este cel mai indicat să ne facem bugetul personal sau de familie, unul dintre obiceiurile financiare sănătoase.

Cu alte cuvinte, să ținem evidența veniturilor și a cheltuielilor, pentru a evita risipa de bani, pentru a economisi și pentru a ne îndeplini obiectivele financiare.

Cum facem acest lucru a explicat Adrian Asoltanie, trainer de educație financiară, la emisiunea iBani, prezentată de Ștefana Todică.

Ștefana Todică: Cum ne facem un buget?

Adrian Asoltanie: Să îți faci un buget înseamnă să îți înțelegi banii. Să îți dai seama mult mai clar, și de preferință în scris, ce bani îți intră și ce bani o să îți iasă din casă în 2022. Și ăsta e un exercițiu care trebuie repetat la fiecare început de an.

Ștefana Todică: De fapt, ce înseamnă? Să punem în balanță veniturile și cheltuielile.

Adrian Asoltanie: Un buget asta e, o radiografie, adică îți va arăta foarte clar ce bani o să îți intre anul ăsta în casă și eu recomand tuturor să își facă bugetul întotdeauna pe 12 luni, tocmai ca să aibă o imagine foarte clară asupra întregului an. Pe de o parte o să descoperiți că sunt ceva resurse care vă intră prin conturi, în portofele și prin buzunare și atunci ar trebui să fim mai atenți cu banii respectivi. Pentru cei care au venituri variabile, de exemplu, care au sezoane foarte bune, apoi o lună, două, mai secetă, venituri ceva mai mici, e important să vezi unde sunt vârfurile.

Prima dată punem pe hârtie partea de venituri și aici ne uităm la câteva lucruri. Primul, și foarte important, este pe câte picioare financiare stai. Pentru ceva mai multă stabilitate, recomandarea mea este ca o persoană să nu stea niciodată într-un singur picior, ca o barză, pentru că dacă se întâmplă ceva la acest picior, că se subțiază la un moment dat sau dispare cu totul, și iată că trăim vremuri foarte fluctuante, atunci mai multe picioare financiare îți dau un plus de stabilitate și siguranță.

Ștefana Todică: Cu alte cuvinte, să nu stăm în salariu.

Adrian Asoltanie: Să nu stăm în salariu. Și, din păcate, statistica din România arată că 94% dintre angajați stau chiar așa, se bazează exclusiv pe venitul din salariu și când acesta dispare te prăbușești pur și simplu financiar. Vedem ce mai putem să construim pe lângă salariu și de obicei încă o zonă care poate fi monetizată este legată de vreun hobby, sau de o pasiune, sau de niște cunoștințe, ori abilități pe care le ai, o certificare pe care poți să o folosești în timpul liber ca să mai construiești un picior financiar. Și apoi că bineînțeles că poți face mici investiții care de asemenea să construiască niște surse de venit suplimentare.

Momentele de conștientizare sunt foarte importante pentru schimbare. Zici că ok, am făcut niște greșeli în trecut, hai să vedem cum facem mai bine lucrurile. Și după aceea să fii conștient dacă ai doar venituri active. Ce înseamnă venit activ? Te duci la muncă, vine banul, nu te mai duci la muncă, nu mai vin banii. Dacă ai doar venituri active ești ca un șoricel într-o rotiță, nu te poți opri niciodată. Și obiectivul ar fi de acum încolo să ne facem un plan de construire de venituri pasive, niște bani care vin fără să fii tot timpul în priză. (...) în zona de dividende, chirii, drepturi de autor, dobânzi, alocații etc.

Ștefana Todică: Mai complicat un pic e la cheltuieli, pentru că de multe ori nu ne dăm seama pe ce se duc banii.

Adrian Asoltanie: Problema la cheltuieli este următoarea: pur și simplu nu putem să ținem minte toate cheltuielile pe care le avem. (...) Sunt peste 50 de categorii. De aceea e bine să faci bugetul măcar o dată pe an, să le vezi pe toate, să înțelegi, durează vreo 15 minute cu totul. Eu zic că merită procesul ăsta. O să le vezi împărțite în cheltuieli vitale, obligatorii și cheltuieli opționale, cele pe care le mai putem ajusta. La cheltuieli o să vedem că prima ieșire de bani trebuie să fie partea de economii și de investiții.

Greșeala pe care o face multă lume e că ia salariul și se repede să scape de obligații, vrei să scapi de dări, cum se spune, de rate, utilități și ce mai e pe acolo. Și toată lumea zice că ce mai rămâne la sfârșitul lunii pun deoparte. În realitate, nu mai rămâne nimic. (...) Obiceiul foarte sănătos este să pui ceva întâi deoparte, de îndată ce ți-a intrat salariul, recomandarea mea ar fi 10-15% să meargă din start, chiar în ziua de salariu, să plece către un cont separat sau, de ce nu, o metodă foarte simplă, poți să cumperi 50 de euro sau 100 de euro. Este o metoda pe cât de simplă, pe atât de eficientă, pentru că psihologic românilor nu prea le vine să umble la euro pentru chestii de impuls, pentru prostioare și fleacuri.



Întreb asta la cursuri: ia gândiți-vă, nu cumva aveți un sertar acasă unde țineți de luni sau de ani de zile 200-300-500 de euro și au rezistat banii aia atâta timp, dar dacă ar fi fost 500 de lei, probabil că nu ar fi rezistat mai mult de două-trei săptămâni.