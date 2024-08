Midjourney a ajuns pe web. Cum funcționează generatorul de imagini AI

Cel mai bun exemplu în acest sens este Midjourney, care a lansat recent un nou editor web. Acesta reunește o serie de instrumente utile de manipulare a imaginii într-o singură interfață.

Midjourney oferă utilizatorilor platformei de generare de imagini AI o ofertă de probă extrem de atractivă: oricine poate genera până la 25 de imagini.

Anterior, pentru a utiliza instrumentele de creare a imaginilor Midjourney, utilizatorii trebuiau să treacă printr-un set de mesaje text pe Discord. De asemenea, a existat și o limită de 10.000 de imagini generate.

Acum, pentru a avea acces la testele gratuite limitate, utilizatorii trebuie să aibă un cont Google sau unul Discord. De acolo, aceștia pot continua să experimenteze și să creeze imaginile dorite, după cum a anunțat David Holz, CEO Midjourney, notează readwrite.com.

The Midjourney web experience is now open to everyone. We're also temporarily turning on free trials to let you check it out. Have fun! pic.twitter.com/rcmP0UD8PV

Noua interfață de utilizare oferă un proces de editare mai coerent și mai eficient.

De asemenea, cei care au un istoric Discord se pot conecta pentru a-și recupera imagini generate anterior.

Midjourney AI este un serviciu de inteligență artificială generativă care transformă simple descrieri în imagini. Este dezvoltat de un laborator independent de cercetare, care poartă același nume și care are sediul în San Francisco, SUA.

Midjourney este un exemplu de AI care folosește modele de învățare automată pentru a crea conținut vizual unic. Acest instrument are o mare varietate de aplicații, de la asistență în design și artă până la publicitate și divertisment. El oferă utilizatorilor o nouă modalitate de a explora și de a realiza creativitatea vizuală.

Odată autentificați, utilizatorii trebuie să navigheze la bara din stânga ecranului, care prezintă file pentru diferite opțiuni și sarcini.

"Explore" aduce o perspectivă asupra imaginilor realizate de alți utilizatori, oferind inspirație cu privire la stil și design. Înainte de a trece la meniul "Create" există un scurt videoclip care acționează ca o demonstrație despre cum să începeți cu Midjourney.

Ultimul pas este folosirea spațiului de text din partea de sus a paginii pentru a tasta promptul. Apoi, generatorul de imagini AI își face datoria.

Un element interesant al celor patru imagini produse din prompt este capacitatea de a le rafina. "Strong" sau "Subtle" poate schimba tonul graficului, precum și schimbarea focalizării și alte modificări.

Midjourney just released their web editor!!

It's actually one of the coolest features they've dropped in a while

essentially lets you do inpainting, panning, zooming and more all in a single step

really really powerful pic.twitter.com/Wgyi9ElE5N