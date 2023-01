Vești bune pentru români în privința scumpirilor. Inflația dă, în sfârșit, semne de scădere. Ce spun experții în economie

La final de an, a ajuns la 16,4%, iar economiștii spun că vârful a fost deja atins. Prin urmare, în 2023, ne putem aștepta ca scumpirile să se potolească. Unele produse, în special cele alimentare, au avut, însă creșteri de prețuri uriașe.

În 2022, cel mai mult s-a scumpit mâncarea. Pe primul loc este zahărul, care la finalul anului avea un preț mai mare cu aproape 63% față de anul anterior, conform datelor Institutului Național de Statistică. Prețul untului este mai mare cu 45%, iar uleiul, ouăle și cartofii au, de asemenea, prețuri mai mari cu peste 35%.

Scumpiri la fel de mari, de 45 și 35%, s-au înregistrat și la energie electrică și gaz, în timp ce la categoria servicii, creșterile de prețuri nu au fost atât de accentuate. Din această categorie, biletele de tren s-au scumpit cel mai mult, cu peste 20 de procente.

2022 s-a încheiat, așadar, cu o inflație de 16,4%, aproape dublă față de începutul anului și după aproape un an și jumătate de creșteri continue de prețuri, vin și vești bune. Se pare că am ajuns la vârful inflației și, de acum încolo, scumpirile se vor potoli. Potrivit prognozei BNR, în lipsa altor șocuri și cum măsurile de plafonare a prețurilor din energie vor continua, anul acesta îl vom termina cu o inflație mult mai mică, de 7-8%.

Cristian Popa, membru în consiliul de administrație al BNR: „Probabil inflația va scădea în trimestrul 1, însă va accelera, va coborî semnificativ mai alert începând cu trimestrul 2, iar în trimestrul 3 ar trebui să atingă un nivel de o cifră. Dacă inflația va evolua atât de bine, dobânzile nu ar trebui să mai crească”.

Unul dintre efectele inflației a fost creșterea dobânzilor.

În încercarea de a potoli scumpirile, BNR a crescut dobânda cheie de nouă ori, până la 7%, dar cel mai mic salt a fost chiar cel de la începutul acestei săptămâni, de 0,25. Afectați au fost românii care au credite cu dobândă variabilă. Cum inflația are tendința să scadă, și ratele ar mai putea coborî anul acesta.

Alexandra Smedoiu, președintele CFA România, partener Deloitte: „Înainte, însă ca dobânzile să coboare, va trebuie să vedem foarte clar tendința, probabil undeva după primul trimestru. Nu mă aștept la scăderi bruște. Tendința este clară, dar coborârea nu este atât de abruptă”.

Prin urmare, nu ne putem aștepta la reveniri ale dobânzilor la nivelul de acum un an. Robor a tot scăzut însă în ultimele săptămâni sub pragul de 7,5%, iar indicele IRCC, care are un decalaj de jumătate de an, ar urma abia în a doua parte a anului să înceapă să scadă.

