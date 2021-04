Veste proastă pentru șoferii din București. S-a votat majorarea taxelor pentru parcările de reședință

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, marți, că în Consiliul General s-a votat majorarea taxelor pentru parcările de reședință

Conform sursei citate, această măsură a fost luată la solicitarea primarilor de sector din București.

”Aceste taxe vor crește efectiv începând cu 2022 și vor ajunge până la o sumă cuprinsă între 300 și 600 de lei pe an, în funcție de zonă. E de subliniat că banii din aceste taxe ajung la primăriile de sector, iar primarii de sector au cerut majorarea acestor taxe pentru creșterea bugetelor sectoarelor, urmând astfel să se asigure și mai buna întreținere a acestor parcări.” - a anunțat primarul general Nicușor Dan.

Citește și Parcarea rezidențială în sectorul 6 ar putea crește la 130 lei pe lună. Cum se explică majorarea

Tarifele vor fi cuprinse între 300 şi 600 de lei pe an, în funcţie de zonă

Primarii tuturor sectoarelor din Bucureşti au cerut, în luna martie, Consiliului General al Capitalei creşterea taxelor de parcare şi au propus tarife cuprinse între 300 şi 600 de lei pe an, în funcţie de zonă: 600 lei pe an zona A, 500 lei pe an zona B, 400 lei pe an zona C și 300 lei pe an zona D.

”Azi am semnat, alături de toţi primarii de sector, o scrisoare prin care solicităm Consiliului General să ia în considerare creşterea taxelor de parcare la nivelul discutat anterior: 600 lei zona A, 500 lei zona B, 400 lei zona C, 300 lei zona D. Nu mai putem închiria spaţiul public, al tuturor, pe preţuri de nimic”, a anunţat pe Facebook primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu.