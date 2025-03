Tranzacțiile imobiliare în București și marile orașe se încheie „pe repede înainte”. Orașul care face excepție

Cluj și Constanța, de pildă, timpul de așteptare s-a redus la jumătate. Excepție face doar Brașovul, unde proprietarii așteaptă până la 3 luni pentru a găsi un cumpărător. Ca tendință generală, în continuare, cererea este mai mare decât oferta.

Andreea Bocăneală, cumpărător: „În luna septembrie am început să mă uit pe internet, să vizualizez site-urile de profil, să văd care sunt ofertele din piață și cum arată lucrurile. Cam o lună și jumătate am căutat și ulterior am început și demersurile pentru achiziție.”

În Capitală și Constanța casele se vând pe repede înainte

Bucureștiul, pe lângă Constanța, este orașul în care se găsesc cel mai repede cumpărători. Proprietarii și dezvoltatorii au stat anul trecut cu o locuință pe piață aproximativ 48 de zile, mai puțin cu 2 zile față de anul 2023, până să o vândă.

Principalul motiv fiind numărul mai mare de cumpărători din Capitală. Numai pe segmentul nou a fost înregistrată o creștere a cererii de 33%.

În schimb, în Brașov se vând cel mai greu apartamentele, și pentru că prețurile nu sunt de neglijat. Proprietarii așteaptă aproximativ 3 luni pentru a găsi un cumpărător, cu o lună în plus față de sfârșitul anului 2023. În Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Iași, o locuință este vândută într-o lună și jumătate sau două. În Cluj-Napoca și Constanța, perioada de vânzare s-a înjumătățit.

Christian Tudorache, agent imobiliar: „Dacă ne referim la orașele mari și acum mă gândesc la Cluj, unde terenurile nu mai sunt atât de ofertante, nu mai sunt atât de multe, și în București, dacă ne gândim la autorizațiile de construire, evident că oferta de imobile noi este mai mică.”

Din cauza numărului mare de cumpărători, proprietarii sunt mai puțin dispuși să negocieze prețurile. Motiv pentru care marja de negociere a fost și mai scăzută la finalul anului trecut față de 2023.

Daniel Crainic, director de marketing în domeniul imobiliar: „Niciodată marja de negociere nu a fost foarte ridicată în orașele din România. Vorbim de marje între 2 și 4%. Dar vedem o scădere chiar dacă ele erau deja mici și atunci când cererea este activă în piață, când mai mulți cumpărători se bat pe o proprietate, atunci și normal că și vânzătorul este disponibil să negocieze mai puțin.”

Cu toate acestea, în primele 2 luni ale acestui an au fost vândute peste 82.000 de locuințe, cu aproape 9.000 mai puține față de aceeași perioadă din 2024.

