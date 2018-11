Teodorovici, despre rectificarea bugetară: ”Unele ministere au estimat cheltuieli mai mari”

Agerpres

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a făcut vineri precizări cu privire la rectificarea bugetară aprobată de Guvern.

Eugen Teodorovici a afirmat că unele ministere, precum Educaţie, Cercetare, Cultură, au estimat cheltuieli mai mari care ar fi urmat să fie efectuate anul acesta, în marea lor parte provenite din proiecte cu finanţare europeană, motiv pentru care bugetele acestor ministere au fost rectificate în minus.

"Ministerul Finanţelor Publice nu taie că şi asta se aude întotdeauna. Sunt sume pe care iniţial ministerele le-au estimat mai mult decât ar fi fost ele în timpul acestui an înregistrate a fi cheltuite pe contractele în derulare. Sumele acestea în marea lor parte provin de la proiectele cu finanţare europeană. Mai mult, pentru a evita pe viitor, pentru că acum este finalul acestui an, important este ca an de an sau pentru următorul an să învăţăm totuşi, într-un final, din aceste situaţii. Şi un prim set de modificări ar fi acestea: atunci când fiecare minister va solicita pentru bugetul anului viitor o sumă, va trebui, la Finanţe, să fim siguri că există, într-adevăr, argumente clare ca suma să fie cheltuită. Adică, dacă un proiect nici măcar nu este început, să spunem, atunci e vorba o licitaţie de atribuire, un proces de evaluare care trebuie să se întâmple, un contract care să se semneze", a declarat Eugen Teodorovici, conform Agerpres.

Întrebat despre situaţia de la Ministerul Transporturilor, unde fondurile scad cu 1,16 miliarde de lei, ministrul a explicat: "Motivul pentru care aceste sume se realocă trebuie discutate cu fiecare minister în parte pentru a explica foarte clar toate acele sume, de unde provin acestea".

"Care au fost argumentele pentru care sumele se realocă la această rectificare bugetară, dar, vă spun, ca şi elemente generale, pe de-o parte este o supraestimare la începutul anului acesta, când s-a făcut bugetul, sunt elemente, eventual la nivelul fiecărui credit, de la caz la caz, care au făcut poate imposibilă consumarea întregii sume solicitate la început de an, blocaje diverse, de la autorizări, până la construire, blocaje în achiziţii, dacă eventual au fost astfel de situaţii, lipsa forţei de muncă pe anumite proiecte", a mai declarat Teodorovici.

Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetară din acest an, iar faţă de prevederile iniţiale sunt 9,5 miliarde de lei în plus la venituri şi 10,7 miliarde lei în plus la cheltuieli, a declarat ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer