Salariul minim pe economie nu mai creşte anul acesta. Data anunţată de Guvern

Ministrul Finanţelor, Eugen Orlando Teodorovici, a anunţat vineri, după şedinţa de Guvern, că majortarea salariului minim pe economie va avea loc din prima zi a lui 2019 şi nu de la 1 decembrie 2018, cum se preconiza iniţial.

Salariul minim brut nu va crește de la 1 decembrie, ci de la 1 ianuarie 2019, a anunţat ministrul Finanţelor vineri. Aceasta va fi a 16-a majorare, în ultimii 10 ani, a salariului mimin, care este încasat, potrivit datelor oficiale, de peste 1,3 milioane de persoane, majoritatea din mediul privat, mai ales muncitori necalificați.

Salariul minim brut este în acest moment de 1.900 de lei şi ar urma să crească până la 2.080 de lei, potrivit ultimei variante. Ministerul Muncii a revenit asupra acestei valori, după ce iniţial se vorbea despre 2.050 de lei.

În proiectul Ministerului se vorbeşte despre o diferenţiere în funcţie de studii şi vechime. Vor primi 2.350 de lei cei care au 15 ani vechime în câmpul muncii, indiferent de angajator, precum şi cei care au studii superioare. Este, însă, vorba despre cei cu studii superioare necesare pentru funcţia pe care o au. Dacă un şofer, de exemplu, are diploma de licenţă în drept, va primi tot 2.080 de lei.

Profilul românului cu salariul minim, făcut într-un studiu al Ministerului Muncii, arată că acesta este bărbat, are între 35 şi 44 de ani şi a absolvit liceul. Are o vechime în muncă de sub un an şi lucrează în firme mici. Din cele 1.300.000 de persoane plătite cu salariul minim, doar 30.000 lucrau anul trecut la stat, aşa că cel mai mare impact este asupra sectorului privat.

Guvernul se va încadra în acest an în ţinta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, a anunţat, vineri Eugen Teodorovici, după ce rectificarea bugetară a fost aprobată în şedinţa de Guvern. Ministrul a anunţat, totodată, o nouă emisiune de titluri de stat pentru populaţie şi organizarea unei tombole care să încurajeze posibilii investitori.

