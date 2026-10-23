Integrarea cumpărătorilor este facilitată și de factorul cultural: în Serbia trăiește deja o comunitate istorică de peste 23.000 de etnici români, conform recensământului din 2022.

Acest domn, care tocmai plantează un pom în curtea noii sale case, și-a cumpărat cu 6.000 de euro o proprietate de 1.500 de metri pătrați în localitatea Kraișnic, foarte aproape de granița cu România.

LIOBOMIR MATICI, proprietar: „Cu soția am ajuns aici să găsim ceva. Duminică am văzut-o, luni am negociat-o, iar peste o săptămână am rezolvat deja actele.”

Cu banii aceștia, ce puteați să cumpărați în România?

CRINA MATICI, proprietar: Nu puteam. Poate să renovăm o baie sau ceva...

Ceva mai încolo, la 50 de kilometri depărtare, își face planuri noul proprietar al unei case din localitatea Srpska Crnja, în apropiere de punctul de frontieră de la Jimbolia.

„Două curți, grădină și pomi fructiferi. Ca preț, 24.000 de euro, față de Timișoara, unde nu cumperi o garsonieră cu 40.000 de euro.”

Vartan, care este proaspăt pensionar, s-a mutat deja în Serbia și nu mai vine în țară, la Timișoara, decât ocazional. Ne spune că în zonă are tot ce îi trebuie, iar viața este mult mai ieftină.

VARTAN DERBEDRASIAN, proprietar: „Aici avem posibilitatea de a folosi curentul de zi și curentul de noapte. Curentul de noapte este foarte ieftin, aproape 3 dinari. E cam nimic.”

SURSĂ: Deloitte Property Index 2026

Cele mai mari creșteri de prețuri la locuințe:

România: +14,4%

Croația: +14,3%

Slovacia: +12,5%

Ungaria: +10,9%

Cele mai mari scăderi de prețuri:

Turcia: −9%

Serbia: −2,5%

În acest timp, în România, prețurile de pe piața imobiliară au crescut.

Potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanță, prețul mediu a crescut anul trecut cu peste 14%. În Serbia, media națională a scăzut cu peste două procente.

Potrivit aceluiași studiu, chiar dacă România a înregistrat cea mai mare creștere, locuințele au încă prețuri mult mai mici decât cele din vestul Europei.

SURSĂ: Deloitte Property Index 2026

Prețul mediu pe metru pătrat în cele 22 de țări analizate:

Luxemburg — 9.160 de euro/metru pătrat

Cehia — 5.412 euro/metru pătrat

Germania — 5.200 de euro/metru pătrat

Austria — 5.199 de euro/metru pătrat

Olanda — 5.186 de euro/metru pătrat

...

România — 1.917 euro/metru pătrat

Albania — 1.720 de euro/metru pătrat

Serbia — 1.706 euro/metru pătrat

Turcia — 864 de euro/metru pătrat

Totuși...

OVIDIU CONSTANTIN BUNGET, profesor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor: „Locuințele din România sunt ieftine raportat la ceea ce este în Europa, dar nu sunt ieftine raportat la veniturile cetățenilor români.”

Serbia nu face parte din Uniunea Europeană. Cumpărătorii trebuie să se aștepte la controale la frontieră și la formalități diferite în ceea ce privește rezidența.