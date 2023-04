Finlanda a devenit, în mod oficial, al 31-lea stat membru NATO

Finlanda a fost numită, în mod oficial, cel de-al 31-lea membru al NATO, marcând o schimbare majoră în peisajul de securitate din nord-estul Europei, care adaugă aproximativ 1.300 de kilometri la frontiera alianței cu Rusia, scrie CNN.

????????Finnish Foreign Minister Pekka #Haavisto has signed agreement on Finland’s membership of #NATO .

Ministrul finlandez de Externe Pekka Haavisto a semnat documentul aderării şi i l-a înmânat secretarului de stat american Antony Blinken, relatează AFP, citată de News.ro.

❗️ ???????? Minister for Foreign Affairs of #Finland Pekka Haavisto signed a document on the country's accession to #NATO. pic.twitter.com/KS3uR1Erfl