Studiu. Românii nu au scăpat de mirajul telefoanelor și al televizoarelor smart

Pro TV

Creșterea salariului mediu de anul trecut a impulsionat consumul. Astfel, piața de electronice și electrocasnice a înregistrat o creștere de 13 procente față de 2017 și a ajuns la o valoare totală de 3,4 miliarde de euro, potrivit unui studiu GFK.

Românii nu au scăpat deocamdată de mirajul telefoanelor și al televizoarelor inteligente.

În 2018, piața Telecom, care cuprinde telefoane, căști și ceasuri inteligente, a înregistrat cea mai mare creștere, cu un plus de aproape 25 la sută față de 2017. Sectorul foto este însă în scădere, în parte și pentru că cei mai mulți consumatori caută smartphone-uri performante, care fac și poze de calitate.

Tânără: "Mi-am cumpărat telefonul anul trecut, pentru că are o cameră foarte bună, mie îmi place să fac fotografii și cu asta am rezolvat problema. Am dat cam 2000 de lei pe el și eu zic că este o investiție excelentă"

Tânăr: ”Încorporează toate lucrurile de care am nevoie. Am avut o creștere salarială și am zis că acesta e momentul bun să fac o achiziție."

Electrocasnicele mari sunt a două categorie ca nivel de creștere. Românii au descoperit uscătoarele de rufe și au cumpărat cu 45 la sută mai multe ca în 2017, dar au prins drag și de mașinile de spălat vase, în creștere cu 18 procente.

Vânzările de cuptoare cu microunde - în schimb - au stagnat.

Tânăr: "Mașina de spălat vase, mașină de spălat rufe, cred că astea le-am cumpărat în ultimul an."

Piața produselor electronice a însumat 539 de milioane de euro.

85 la sută din această sumă este reprezentată de vânzarea televizoarelor. Și aici consumatorii se orientează după cât de funcțional este televizorul, iar Smart TV-ul a devenit vedetă.

Bărbat: "Are toate dotările, tot ce îți trebuie, internet, wireless pe el, tot ce vrei, navighezi.. E mai ușor, din electrocasnice, în loc să ai un calculator, e mai util."

Spre deosebire de 2017, vânzările de media playere portabile au scuzat cu 26 la sută, iar o scădere cu 21 la sută s-a înregistrat și la videoplayere.

Piața IT a crescut și ea până la 485 de milioane de euro. Motorul îl reprezintă laptopurile, care însumează 55 la sută din acest domeniu. Nu se mai caută la fel de mult ca în alți ani tabletele.

Cosmin Frisan, reprezentant magazin: "La noi au crescut vânzările foarte mult anul trecut, în principal la telefoane mobile, laptopuri, elemente de gaming. Am depășit graficul pe care îl aveam stabilit."

Lucian Fanea, analist economic: ”De exemplu, a fost un boom pe piața televizoarelor, cum a fost campionatul mondial de fotbal, toți și-au luat televizoare noi, au crescut vânzările cu 30 la sută".

Ioan Hosu, sociolog: "Ne dorim să fim în rând cu lumea cu tendințele, deși noi cheltuim în fiecare an tot mai mult, suntem încă în urmă vecinilor noștri, spre exemplu Ungaria, Cehia, nu mai vorbim de alte țări."

Studiul GFK a fost realizat pe baza datelor primite de la la marii retaileri din piață.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer