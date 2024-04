Românii au în conturile personale de pensii din Pilonul 2 o sumă record: 130 de miloane de lei. Cât primește fiecare în medie

Cum numărul pensionarilor va crește rapid, specialiștii spun că este nevoie de o lege, astfel încât banii să fie primiți în tranșe mai mici decât acum, iar diferența rămasă la administratori să poată fi investită în continuare.

Până acum au fost făcute 161.372 de plăți de pensii Pilon II, care înseamnă 2,2 miliarde de lei scoși din conturile pentru bătrânețe. Vedem că, în medie, un român ieșit din activitate recent a încasat o sumă care se apropie de 20.000 de lei.

46% din plăți au fost făcute către cei care au ieșit la pensie de drept. Pentru 29% din cazuri, beneficiarii au fost moștenitorii celor decedați, iar restul s-au împărțit pentru alte situații, precum invaliditatea, arată datele Autorității de Supraveghere Financiară, prelucrate de o platformă dedicată pensiilor private.

Pensia privată obligatorie sau Pilonul II a fost introdusă în 2008. Angajații sub 35 de ani au fost înscriși în mod automat și, opțional, cei între 35 și 45 de ani. Cei din urmă au strâns puțini bani în conturile personale, mai ales dacă au avut salarii mici.

Daniela Maior, specialist investiții: ”Cei care ies acum la pensie nu au prins întregul ciclu de muncă profesională, eu de exemplu eram la primul job în 2008, astfel încât suma pe care am acumulat-o în cei peste 15 ani este semnificativ mai mare decât suma cea de 19.000 de lei. Estimările administratorilor de pensii private arată că la finalul cotizației, adică la ieșirea din activitate, am avea o treime din ultimul salariu sub formă de pensie pilon 2, încă o treime ar veni din pensiile publice, dacă am contribui întreaga viața profesională. ”

În următorii trei ani ne putem aștepta ca peste 100.000 de români, acum încă în activitate, să iasă la pensie si să-si ceară banii. Numai că sistemul nostru de plată nu permite reinvestirea lor până la finele vieții, așa cum se întâmplă în alte state europene.

George Moț, fondator platformă pensii private: ”Nu avem încă o lege de plată a pensiilor private, mă refer la o lege prin care să luăm pensie ca din sistemul public, pe tot restul vieții noastre. În schimb, avem plăți unice sau eșalonate pe maximum 5 ani. În cazul plății eșalonate, banii nu mai sunt investiți, în timp ce în afară ei sunt investiți și poți face retrageri programate și de asemenea în afară există anuitățile, adică să luăm pensie pe tot parcursul vieții.”

De anul acesta, contribuția obligatorie la Pilonul II a fost majorată de la 3,75% din salariul brut, la 4,75%. Asta înseamnă mai mulți bani acumulați în conturile noastre.

Acum, peste 8 milioane de români au contribuții la Pilonul II. Suma strânsă se ridică la aproape 130 de miliarde de lei în ianuarie anul acesta, cu 30% mai mult față de aceeași perioadă din 2023. Valoarea medie a unui cont nu trece de 16.000 de lei, pentru că jumătate dintre români nu au contribuit în fiecare lună.

Cei care au cotizat în permanență au insă în medie 33.000 de lei, iar suma s-a dublat în ultimii 4 ani. Un sfert din bani provin din investițiile făcute de administratorii acestor bani - de pildă, titluri de stat și acțiuni.

În funcție de evoluția economiei, au fost perioade de creșteri, dar și de scăderi. Randamentul mediu din 2008 încoace a fost de 8%, dublu față de inflație.

