România vs Uniunea Europeană. Măsurile economice adoptate în lupta cu COVID-19

Extinderea epidemiei de COVID-19 provoacă tulburări pe piețele financiare, fiind așteptate efecte importate asupra economiei mondiale, ca urmare a măsurilor luate pentru a gestiona această criză.

În România, guvernul poate adopta măsuri de susţinere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19, iar autorităţile publice centrale pot rechiziţiona unităţi de producţie materiale şi echipamente, potrivit anexelor la decretul de instituire a stării de urgenţă semnat luni de către preşedintele Klaus Iohannis.

Măsurile economice în contextul stării de urgență

Măsurile economice de primă urgenţă cu aplicabilitate directă ca urmare a instituirii stării de urgenţă sunt:

- Guvernul poate adopta măsuri de susţinere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19.

- Pentru combaterea răspândirii infecţiilor cu COVID-19, autorităţile publice centrale pot rechiziţiona unităţi de producţie materiale şi echipamente necesare combaterii acestei epidemii.

- Autorităţile publice centrale precum şi entităţile juridice în care statul este acţionar majoritar, pot achiziţiona în mod direct materiale şi echipamente necesare combaterii acestei epidemii.

- Beneficiarii fondurilor europene afectaţi de adoptarea măsurilor de urgenţă prevăzute în prezentul decret pot decide, împreună cu autorităţile de management/organismele intermediare, să suspende contractele de finanţare încheiate conform legii.

- Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situaţie de urgenţă în baza documentelor justificative.

- Se vor dispune măsuri pentru asigurarea continuităţii în aprovizionare, respectiv extracţie, producţie, procesare, transport, distribuţie, furnizare, mentenanţă întreţinere şi reparaţii a resurselor şi materiilor prime şi/sau semiprocesate necesare funcţionării corespunzătoare a sistemului energetic naţional, precum şi asigurarea continuităţii funcţionării acestuia şi a tuturor serviciilor de utilitate publică.

- Se menţine valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice care expiră pe perioada stării de urgenţă.

- Pe perioada stării de urgenţă se pot plafona preţurile la medicamente şi aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate şi la serviciile de utilitate publică (energie electrică şi termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanţi etc.), în limita preţului mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgenţă.

ANAF amână depunerea declarațiilor fiscale

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat luni că a pregătit o serie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri.

Astfel, ANAF suspendă executarea silită a creanţelor bugetare, dar şi acţiunile de control fiscal şi anunţă că amână termenul de depunere a declaraţiilor fiscale de la 25 martie 2020 până la 25 aprilie 2020, ”având în vedere contextul economic dificil cauzat de rãspândirea infecţiei cu virusul COVID-19.

Astfel, ANAF anunţă suspendarea sau, după caz, neînceperea executării silite a creanţelor bugetare.

”În acest sens, nu se mai emit somaţii, popriri asupra disponibilităţilor băneşti şi a veniturilor urmăribile şi nu vor mai fi instituite sechestre asupra bunurilor. Excepţie fac sumele provenite din hotărârile judecătoreşti pronunţate în materie penală”, prezintă ANAF într-un comunicat.

Fiscul mai anunţă rambursarea TVA, în cursul lunii martie, pentru toate deconturile soluţionate şi pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi, precum şi implementarea unui nou mecanism de rambursare a TVA, care vizează soluţionarea cu celeritate a deconturilor, începând cu data de 1 aprilie 2020.

Plata în avans a pensiilor

Ministrul Violeta Alexandru a anunţat că printre măsurile aflate în vedere se află inclusiv plata în avans a pensiilor, pentru ca oamenii să-și poată acoperi cheltuielile în perioada situației de urgență decretate de președintele țării.

"Se vor respecta toate obligațiile de plată pentru pensii. Suntem conștienți că în această perioadă oamenii trebuie să-și primească pensiile la timp. Au fost evaluări pentru plata anticipată a pensiilor pe mai mult luni, avem mai multe scenarii, nu vom întârzia nicio zi la plată pentru pensionarii români", a declarat aceasta.

"Cert este că nu vor mai fi întârzieri la plata pensiilor, ne străduim ca ele să fie făcute cât mai repede cu putință ca oamenii să aibă bani pentru acoperira cheltuielilor. Dorința noastră este să oferim sprijin necesar angajatorilor, o măsură este acordarea unui sprijin pentru a putea fi asigurate fondurile necesare în situaţia suspendării temporare activității'', a mai spus Violeta Alexandru.

Măsurile adoptate de Banca Centrală Europeană

În schimb, la nivelul Uniunii Europene au fost luate încă de săptămâna trecută măsuri care să sprijine economia din blocul european, în contextul pandemiei de COVID-19.

Banca Centrală Europeană (BCE) a lansat la 12 martie un pachet de măsuri de stimulare pentru a ajuta economia zonei euro să facă faţă şocului provocat de epidemia de coronavirus (Covid-19), relaxând şi mai mult politica sa monetară deja ultrarelaxată, majorând programul de achiziţii de active cu încă 120 miliarde de euro şi oferind credite de urgenţă pentru bănci, menţinând în acelaşi timp ratele dobânzilor nemodificate.

Până acum, BCE efectua achiziţii nete în cadrul programului său într-un ritm lunar de 20 de miliarde euro.

Oficialii instituţiei financiare internaţionale şi-au exprimat speranţa că acţiunile "vor sprijini condiţii de finanţare favorabile pentru economia reală, într-o perioadă de incertitudini accentuate", în condiţiile în care analiştii avertizează că ar putea urma o recesiune, iar pieţele financiare sunt în degringoladă.

Este pentru prima de când Christine Lagarde a preluat funcţia de preşedinte, în noiembrie, când BCE adoptă astfel de măsuri. Pe lângă majorarea achiziţiei de obligaţiuni până la finalul anului, BCE va lansa un nou program de credite ieftine pentru a încuraja băncile să menţină creditarea către micile companii.

Investiții masive anunțate de UE

De asemenea, la 13 martie, Uniunea Europeană a anunțat că va institui o iniţiativă de investiţii în valoare de 37 de milliarde de euro (41 de miliarde de dolari), ca parte a pachetului de măsuri menit să amortizeze impactul epidemiei de coronavirus (COVID-19) asupra economiilor blocului comunitar, potrivit preşedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Executivul comunitar va permite "o flexibilitate maximă" în privinţa ajutoarelor de stat şi a reglementărilor fiscale pentru a ajuta statele membre să depăşească impactul economic al epidemiei, a adăugat liderul CE.

Blocul comunitar va garanta împrumuturi de opt milliarde de euro către 100.000 de companii mici şi mijlocii afectate de criză. "Statele membre ar trebui încurajate să adopte toate măsurile necesare pentru sprijinirea economiilor lor", a declarat von der Leyen la o conferinţă de presă.

"Sunt convinsă că Uniunea Europeană poate rezista acestui şoc. Dar fiecare stat membru trebuie să fie la înălţimea responsabilităţii sale iar UE ca întreg trebuie să fie determinată, coordonată şi unită", a afirmat preşedintele Comisiei Europene. Oficialul nu a dat detalii de unde vor veni banii din iniţiativa de investiţii.

Potrivit regulilor fiscale europene, statele membre sunt obligate să menţină deficitul bugetar sub 3% din Produsul Intern Brut şi datoria publică sub 60% din PIB. Regulile permit statelor membre să cheltuiască mai mult în situaţii de urgenţă. Reuters susţine că Executivul comunitar va reafirma acest principiu, subliniind în mod clar că pandemia de coronavirus justifică cheltuieli excepţionale.

De asemenea, prevederile UE limitează ajutoarele de stat pe care guvernele statelor membre le pot oferi companiilor aflate în dificultate, dar permit sprijinul de urgenţă în anumite circumstanţe. Şi în acest caz Executivul comunitar este aşteptat să confirme că regulile privind subvenţiile de stat vor fi relaxate temporar pentru a contracara încetinirea provocată de coronavirus.

În timpul crizei financiare globale din 2008/2009, o relaxare similară a prevederilor privind deficitul şi subvenţiile de stat au permis guvernelor europene să cheltuie miliarde de euro pentru salvarea băncilor şi relansarea economiei.

Zona euro, în recesiune

Un oficial al Uniunii Europene a avertizat că Uniunea Europeană şi zona euro vor fi foarte probabil în recesiune anul acesta, din cauza epidemiei de coronavirus (COVID-19).

„Este foarte probabil ca avansul economic al zonei euro şi al UE ca întreg să scadă sub zero anul acesta şi, în mod potenţial, chiar mult sub zero”, a declarat Maarten Vervey, şeful departamentului economic al CE, la o conferinţă de presă.

Comisia Europeană a anunţat luna trecută că îşi menţine nemodificate previziunile privind creşterea Produsului Intern Brut (PIB) în zona euro şi Uniunea Europeană, chiar dacă a tras un semnal de alarmă faţă de incertitudinile legate de Brexit, tensiunile comerciale şi epidemia de COVID-19, pot afecta activitatea economică.

