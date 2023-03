Reacția lui Joe Biden, după falimentul Silicon Valley Bank: Sistemul bancar american este ”solid”

Joe Biden a dat asigurări că ”americanii pot avea încredere în faptul că sistemul bancar este solid”, în ciuda turbulenţelor apărute în piață, notează News.ro.

”Depozitele voastre vor fi disponibile atunci când veţi avea nevoie de ele”, a anunţat Joe Biden la Casa Albă.

El a promis că contribuabilii americani nu vor fi traşi la răspundere pentru pierderile rezultate dintr-un faliment bancar.

Biden a îndemnat Congresul să consolideze reglementarea sectorului.

Biden: "During the Obama administration, we put in place tough requirements on banks like SVB and Signature Bank, including the Dodd-Frank law to make sure that the crisis we saw in 2008 would not happen again. Unfortunately, the last admin rolled back some of these requirements" pic.twitter.com/pzBdDhFFFj