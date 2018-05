Prețul petrolului, la cel mai ridicat nivel din noiembrie 2014

iStock

Cotaţia barilului de ţiţei Brent a depăşit joi pragul de 80 de dolari, o premieră după luna noiembrie 2014, pe o piaţă tensionată de incertitudinile cu privire la situaţia din Iran şi Venezuela.

În jurul orei 09:50 GMT, cotaţia petrolului Brent cu livrare în luna iulie a urcat la 80,18 dolari per baril, o creştere de 90 de cenţi comparativ cu valoarea înregistrată miercuri seara, după care a revenit uşor sub pragul de 80 de dolari. Comparativ, în luna mai 2017, barilul de ţiţei Brent era cotat la 50 de dolari ceea ce înseamnă că în decurs de un an a înregistrat o creştere de peste 50%, relatează Agerpres, citând AFP.

La rândul său, barilul de ţiţei 'light sweet crude' (WTI) cu livrare în luna iunie se tranzacţiona în jurul orei 11:15 GMT la 72,06 dolari, în creştere cu 57 de cenţi comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei de miercuri.

În opinia lui Jasper Lawler, analist la London Capital Group, creşterea cotaţiei petrolului este una impresionantă. Aceasta cu atât mai mult cu cât ultimele rapoarte arată o creştere a exporturilor americane de petrol şi încetinirea cererii în viitor, doi factori care, teoretic, ar trebui să pună presiuni asupra preţului ţiţeiului.

Cu toate acestea, de mai multe luni cotaţia petrolului este susţinută de îngrijorările cu privire la producţia de petrol a Iranului şi Venezuelei, în condiţiile în care SUA au decis să iasă din acordul privind programul nuclear iranian şi să reintroducă sancţiunile împotriva regimului de la Teheran.

Citește și Ultimatum pentru Europa. Miza de miliarde de dolari pentru care Iranul îi cere să sfideze SUA

"Scăderea continuă a producţiei de petrol a Venezuelei este pe cale să ducă la o diminuare a producţiei Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol", subliniază la rândul lor analiştii de la banca germană Commerzbank.

Producţia de petrol a Venezuelei este afectată în prezent de criza economică şi politică prin care trece această ţară. Iar alegerile prezidenţiale care vor avea loc duminică, şi la care actualul preşedinte Nicolas Maduro este principalul favorit, nu linişteşte pieţele.

"În ipoteza în care SUA vor interzice total importurile de ţiţei din Venezuela, aceasta ar însemna, pentru piaţă, dispariţia a 400.000 de barili de petrol", subliniază Tamas Varga, analist la PVM.

Pe de altă parte, incertitudinile cu privire la producţia de petrol a Iranului contribuie şi ele la creşterea cotaţiilor. Grupul petrolier francez Total a anunţat că nu va mai continua un proiect demarat în Iran în luna iulie 2017 dacă nu va obţine o derogare din partea SUA.

Această creştere a cotaţiilor petrolului ar putea deveni o problemă pentru economiile dezvoltate, cre au profitat de ieftinirea petrolului în 2014. În ultimele sale rezultate trimestriale, compania aeriană Air France-KLM a estimat că factura sa de plată pentru carburant ar urma să crească cu 350 milioane de euro în 2018.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer