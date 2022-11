Preşedintele ANAF: ”În zona marilor averi ale unor persoane fizice s-a cam evitat să se intre”

Şeful Fiscului arată că, numai în luna octombrie, după verificările la persoanele fizice cu averi mari au fost emise decizii de impozitare în valoare de peste 6 milioane de lei, pentru sume care depăşesc 30 de milioane de lei.

”Facem un schimb de bune practici în acest domeniu. (...) Încercăm să învăţăm de la colegii noştri din SUA şi din Australia şi să devenim şi noi din ce în mai performanţi”, a declarat Lucian Heiuş, miercuri seară, la Digi 24, despre misiunea de asistenţă tehnică finanţată de Fondul Monetar Internaţional în România referitoare la conformarea fiscală a persoanelor fizice cu averi mari.

Conform lui Heiuş, în ultimele 6 luni a emis două ordine de preşedinte al ANAF care reglementează domeniul de activitate legat de impozitarea marilor averi.

”Este o zonă în care în România s-a cam evitat să se intre. Întotdeauna am mers şi am controlat persoanele juridice, am mers şi am verificat magazinele de la colţ, dar, cumva, cu timiditate s-a încercat să se intre pe acest control al persoanelor fizice şi vedem şi ştim toţi că există foarte multe persoane fizice cu acea avere cumva afişată, sfidătoare la adresa oamenilor şi care naşte foarte multe semne de întrebare. Există în acelaşi timp şi foarte mulţi români care şi-au câştigat banii corect, şi-au plătit impozitele şi taxele, le plătesc în continuare şi care au tot respectul şi aprecierea noastră, dar noi trebuie să identificăm pe cei care nu înţeleg că trebuie să plătească impozitele datorate”, a precizat el.

Şeful ANAF a subliniat că, în prezent, sunt în derulate 380 de acţiuni de verificare la persoane fizice.

”Chiar în luna octombrie, care este o lună încheiată, pot să vă spun că am descoperit sume suplimentare nedeclarate de 30,6 milioane de lei, iar impozitele calculate pentru aceste sume suplimentare sunt în jur de şase milioane de lei”, a precizat Lucian Heiuş.

El a dat exemplul unei persoane fizice din Bihor care luna trecută a fost verificată şi avea o diferenţă de 12 milioane de lei între venitul declarat şi cel estimat de către inspectori.

El a susţinut că pot fi controlate persoanele care fac achiziţii de mare valoare, depuneri bancare de mare valoare sau care creditează firme cu sume mari de bani, iar de acolo pornesc controalele. Verificările se fac în situaţiile în care sunt diferenţe mai mari de 50.000 de lei între sumele declarate şi cele care se constată că sunt deţinute de către respectivele persoane.

”Dacă avem indicii clare că sumele respective de bani sunt ca urmare a unor infracţiuni, putem să facem o plângere penală. (...) Dacă există elemente că sunt, totdeauna anunţăm şi facem o sesizare către Parchete pentru a continua cercetările”, a spus şeful ANAF.

Heiuş a afirmat că îşi doreşte ca cei impozitaţi să conteste în instanţă deciziile de impozitare, subliniind că în astfel de situaţii numele acestora pot fi făcute publice, altfel ele aflându-se sub secretul fiscal.

În ceea ce priveşte aşa-numiţii influenceri, Heiuş a arătat că ANAF are programe informatice de analiză a bazelor de date care atenţionează care dintre conturile acestora sunt vizualizate, după care se face comparaţia între sumele încasate de influenceri şi cele declarate de aceştia.

Sursa: StirilePROTV
Dată publicare: 09-11-2022 21:43