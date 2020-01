Premierul, despre posibilitatea ca românii să se pensioneze la 70 de ani: "E o temă"

Premierul a reacţionat miercuri seară, la Bruxelles, la declaraţiile Ralucăi Turcan privind varianta ca angajaţii să se pensioneze la 70 de ani

Guvernul ia in discuţie posibilitatea ca vârsta de pensionare să fie 70 de ani, in loc de 65 de ani ca in prezent, pentru persoanele care vor sa munceasca mai mult. ''Momentan, este doar o discutie'', a spus premierul Orban, aflat zilele acestea intr-o vizita la Bruxelles.

''E o temă care se discută. Posibilitatea ca după vârsta de pensionare în anumite categorii de activitate oamenii care își doresc să lucreze în continuare să poată lucra fără să le mai fie condiționată posibilitatea de a lucra de niște decizii administrative. Să poată lucra pur și simplu mai mult decât vârsta de pensionare.''

Recent, vicepremierul Raluca Turcan a explicat ca se lucreaza la un proiect care sa dea opţiunea angajatilor sa lucreze până la 70 de ani. Turcan a precizat in schimb ca nu crede ca România este pregătită pentru impunerea pensionării obligatorii la 70 de ani.