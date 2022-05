Sunt peste 600 de mii în România, iar o treime nu declară nicio activitate, așa că aleșii vor să-i oblige pe patroni, fie să-și ia măcar un angajat, fie să închidă. Ideea este analizată și la Ministerul de Finanțe. Economiștii suțin că în această zonă, există risc de evaziune fiscală.

Liderii coaliției nu au ajuns la un acord privind eliminarea cotei unice și trecerea la impozitare progresivă. Liberalii resping deocamdată propunerea social-democraților.

Nicolae Ciucă, premierul României: „Nu se discută despre impozitul progresiv, nu există în momentul de față o altă formulă de impozitare, ci analize și studii. PNL continuă să susțină cota unică, așa cum și-a asumat să susțină. Nu susținem introducerea de taxe și impozite noi.”

Liderii coaliției de guvernare le-au cerut însă finanțiștilor o evidență a microîntreprinderilor cu numărul de angajați și activitatea acestora. Din datele oficiale rezultă că din totalul de 620 de mii de antreprenori care plătesc 1% impozit pe cifra de afaceri, 248 de mii nu au niciun angajat.

Marcel Ciolacu, președinte PSD: „Sunt vreo 246 de mii de microîntreprinderi fără niciun angajat. Poate aici ar trebuie analizată și văzută până unde mergi economic cu o microîntreprindere. Nu trebuie să luăm decizii la emoții.”

În prezent, microîntreprinderile, adică firmele care au cifră de afaceri sub un milion de euro, plătesc 1% din cifra de afaceri impozit la stat. Executivul intenționează să reducă acest prag astfel încât cei care au cifra de afaceri mai mare de 500.000 de euro să treacă la plata unui impozit pe profit, adică 16%. În plus, microîntreprinderile fără personal ar putea fi obligate să plătească taxele pentru măcar un angajat. Au un an la dispoziție pentru a rezolva situația.

O altă sursă de venit ar putea fi regândirea impozitelor pe care le impun primarii, astfel încât aceștia să nu mai ceară bani de la București. Mai mult, o persoană care are, de pildă, trei case, ar putea să plătească impozit diferit, calculat în funcție de valoarea acestora față de cineva care are o singură proprietate. Până la aceste măsuri, însă, Agenția de Administrare Fiscală va trebui să colecteze mai mulți bani la bugetul de stat.

Lucian Heiuș, șeful ANAF: „Orice leu contează. Dacă cineva ia 10 lei și trebuie să plătească 1 leu, acel leu trebuie plătit. Există un principiu al fiscalității, neutralitatea care contează foarte mult. Dacă trebuie să-ți plătești impozitele, să ți le plătești.”

Dan Badin, partener servicii fiscale Deloitte: „Sunt destul de multe situații, fie că vorbim de achiziții de bunuri sau prestarea de servicii. Suntem întrebați vrei cu factură sau fără factură? Adică vrei să mai plătești și TVA sau nu? Respectivii nu câștigă numai TVA-ul, în spate mai sunt și potențialele impozite pe venituri sau pe microîntreprinderi care nu-s plătite, eventuale plăți pentru salarii care nu sunt plătite nici ele oficial pentru că banii nu sunt oficiali. În general s-ar putea tot în economia medie și mică, tot acolo să fie zona cea mai mare de neplată a taxelor.”

Ministerul de Finanțe are două săptămâni la dispoziție să stabilească toate măsurile fiscale care ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2023.