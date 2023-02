Peste 360.000 de români au primit deja cardurile de energie. Plățile vor fi efectuate începând cu 20 februarie

Plățile ar urma să fie făcute începând cu 20 februarie, fie poștașului sau direct la ghișeele Poștei. În paralel, autoritățile lucrează și la o platformă online, unde pot fi încărcate facturile.

Peste 360 de mii de români au primit deja cardurile de energie. În Buftea, unii pensionari nu au mai avut răbdare să aștepte poștasul și au mers la poștă.

În total, peste două milioane de oameni vor primi ajutorul pentru plata facturilor la energie.

Niculina Voicu, beneficiar: „Nu am plătit până acum, că nu am avut bani, nu am plătit. Asta e toată- e pentru decembrie și ianuarie. Mă și duc și plătesc, dar să știu unde, la poștă”.

Cardurile de energie au o valoare de 1.400 de lei, însă banii se vor acorda în două tranșe, de câte 700 de lei fiecare.

Prima plată ar urma să fie făcută începând cu 20 februarie, iar a doua în toamnă. De ajutoare vor beneficia doar familiile care au venituri mai mici de 2 mii de lei lunar.

Dacă aveți o pensie mai mică de 2 mii de lei, dar trăiți în aceeași locuință cu copiii sau nepoții care au salarii mai mari, ce depășesc plafonul, atunci nu veți mai beneficia de cardul de energie. În situația în care, ceilalți membri ai familiei apar doar în actele casei, dar nu locuiesc fizic la domiciliu, puteți cere primăriei o anchetă socială și apoi veți putea primi de cardul de energie. Autoritățile vorbesc de aproximativ 300 de mii de astfel de situații, care ar urma să fie clarificate în perioada următoare.

Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene: „Cel care consideră că în continuare are dreptul de a beneficia de card de energie, după ce primește înstiințarea de eliminare din lista de beneficiari – are posibilitatea să se adreseze la primărie”.

Facturile le puteți plăti tot din 20 februarie, fie poștasului, fie la ghișeele Poștei Române. Pentru plată aveți nevoie de cardul de energie, factura curentă sau restantă și actul de identitate. În paralel se lucrează și la o platformă online, pe site-ul poștei, unde pot fi făcute plățile.

Valentin Ștefan, director Poșta Română: „Beneficiarii vor completa câte date personale, inclusiv numărul cardului, vor încărca documentele aferente, actul de identitate, factura la utilități și cardul de energie și după aceea vor trimite informația către noi și noi vom face plata”.

Cardurile de energie pot fi folosite și pentru plata lemnelor necesare pentru încălzirea locuinței, însă și aici aveți nevoie de facturi. În cazul în care aveți nelămuriți, puteți suna la call-centerul pus la dispoziție de Poșta Română.

