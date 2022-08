Băncile eliberează tot mai multe carduri de debit pentru copii. Părinții vor să-i educe financiar

Băncile au înregistrat creșteri importante în ultimul an, după ce au eliberat și de patru ori mai multe carduri de debit pentru copii și adolescenți decât pentru adulți.

Smaranda are 11 ani și de anul trecut are primul ei card de debit. Cu el are acces la banii de buzunar dăruiți de părinți și rude și poate cheltui, după dorință, în limita a 30 de lei pe zi.

Smaranda: M-am simțit mai mare, că am propriul meu card. De obicei când am bani cash se mai împrăștie și nu tot timpul rămân la locul lor. Și e mai sigur, că nu îi pierd.

Smaranda mai are doi frați. Părinții le-au făcut și lor carduri de debit.

Cristina Rotărescu, mama Smarandei: Am zis: hai să le facem carduri, fiecare să își depună bănuții acolo și peste 5 ani o să aibă și ei o sumă frumușică. De multe ori ei vin la mine și îmi spun: Uite mami vreau să îmi cumpăr asta. Am bani pe card. Am voie?

Cardurile de debit pentru copii și adolescenți sunt eliberate de bănci, cu acordul părinților. În cazul copiilor sub 14 ani, acestea sunt făcute pe numele mamei sau al tatălui și toate tranzacțiile sunt monitorizate în timp real, printr-o aplicație de internet banking. Părinții primesc notificări, atunci când cardul celui mic este folosit.

O mamă le-a făcut copiilor săi și conturi de economii în care depune lunar o sumă de bani.

Iuliana Șoșu, părinte: Din momentul în care s-a spus în contextul în care eram în magazin, vreau, vreau una sau cealaltă. Atunci am introdus termenul de buget. Am exersat foarte mult treaba cu bugetele, ei înșiși făcându-și bugetele lor, strângându-și bani pentru achiziții mai importante.

În cazul a două bănci, cu o cota de piață a activelor de peste 20% la nivel național, ultimele luni au arătat o creștere a ambelor tipuri de produse.

Cristina Giogia, director în cadrul unei bănci: Am înregistrat o creștere de 4 ori mai mare a cardurilor de debit pentru adolescenți din totalul cardurilor aflate în portofoliul băncii. Noi număram undeva la 4.000 de carduri de debit pentru adolescenți. Peste 8 mii de depozite pentru copii ce însumează circa 230 de milioane de euro. Aceste fonduri pot constitui un bun început atunci când copilul devine major și poate să își plătească o facultate bună, să își achiziționeze o mașină.

Daniela Mitrofan, psiholog: A învăța copilul să facă economii e mai mult decât un obicei important. Înseamnă să se disciplineze, învață să își gestioneze banii pe care îi are și să amâne satisfacerea dorințelor pe moment. Pe termen lung este avantajos pentru copil, chiar dacă pe termen scurt poate să aibă senzația că nu este.

Educația financiară urmează să fie introdusă și în școli, ca materie de studiu.

