Pandemia de Covid-19 a dus la scăderea prețului cartofilor. Care este explicația

După un an de muncă și investiții, cultivatorii de cartofi s-au trezit că n-au unde să-și vândă marfa. Cartofii s-au făcut anul acesta din belșug, dar clienții sunt mai puțini.

Restaurantele, de exemplu, care cumpărau o treime din recoltă, au stat mai mult închise sau au dat faliment.

Dacă la sfârșitul lui 2019 și începutul acestui an, cartofii erau în topul scumpirilor și au tras inflația în sus, acum un kilogram se vinde în piețe și cu 50 de bani.

Barta Kiss cultivă cartofi pe 100 de hectare în apropiere de Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Producția e bună, dar vânzarea slabă, pentru că se baza pe restaurante, închise până de curând.

Barta Kiss, agricultor: ”Cererea e destul de mică. Adică, dacă ne raportăm la anul trecut, e undeva la jumătate.”

Pentru că au stat luni bune cu lacătul pe ușă, proprietarii unui restaurant din Brașov au fost nevoiți să renunțe la cartofii contractați încă din primăvară.

Evelina Grădinaru, director executiv restaurant: ”Am cumpărat în octombrie 2019, pentru anul acesta, 30 de tone, din care 10 tone le-am solicitat să îi lăsăm, plus încă 3.000 de kilograme înapoiate și practic primit banii înapoi, la același preț cu care i-am achiziționat.”

Pentru că nu au depozite, cei mai mulți agricultori lasă cartofii în pământ sau îi păstrează în beci.

Situația este cunoscută de autoritățile din Covasna, zona supranumită "patria cartofului".

Csaba Koncei, directorul Direcției Agricole Covasna: ”Putem să vorbim despre depozite, cam pentru o trime din totalul de producție. Acestea sunt niște depozite care fac față să țină cartofii până în primăvară.”

Sunt și fermieri, cum este un bărbat din Maramureș, care renunță la culturi.

Fermier: ”Nu se merită să cultivi cartofi, pentru că trebuie muncit, stropiți, că-s plini de gongi de Colorado. E bine pentru cumpărători, dar cel care trebuie să cultive nu i se rentează. Am mai pus în trecut, dar cât am pus nu am reușit să scot."

Pentru că marfa e multă, prețurile sunt mici. În piețe și târguri, un kilogram de cartofi costă între 50 de bani și un leu și 50 de bani.

Recolta de anul acesta e mai mare și cu 30% în unele regiuni, față de anul trecut, când România a avut a șaptea cea mai mare producție de cartofi din Uniunea Europeană.