Preţuri mari la soiurile timpurii de varză. Culturile au fost afectate în primăvară

Producţia mică de varză din această perioadă se vinde cu preţuri mari. Culturile din soiul timpuriu au fost afectate de primăvara capricioasă.

Iar fermierii dau acum varza la un preţ de şase ori mai mare faţă de anul trecut. Chiar şi aşa, cu 5 lei kilogramul, marfa nu rămâne mult pe tarabă.

Domnul Daniel din Maramureş are 40 de arii cu 2 soiuri de varză din Olanda. Anul trecut a recoltat 15 tone, dar acum spera să adune măcar jumătate.

Daniel Tinc, fermier: "Cele de import sunt mai productive şi mai timpurii decât soiurile româneşti. Anul trecut am dat la 1,5 lei kg şi anul acesta la 3,5 lei kg angro. Producţia e mai mică şi primăvara a început f ploioasă şi după a dat secetă şi plantele nu s-au dezvoltat cât ar fi trebuit. "

Aceeaşi situaţie este şi în zona Moţăţei din Dolj, denumită şi patria verzelor. Dacă anul trecut a fost o supraproducţie de 70 de tone la hectar şi s-a vândut foarte greu, anul acesta producţia a fost la jumătate. Dar varza s-a vândut bine, chiar şi la 5 lei kilogramul. Fermierii se bucura că au scos un profit bun.

Andrei Oncică, legumicultor: "Producţia a fost undeva de mijloc, a nins pe ea, noi nu avem la minituneluri cum se pune, am avut-o la agril - o pânză din aia de se pune peste ea. Este un soi de varză cu frunza subţire, nu este ca aia din străinătate cotoroasa, cum s-ar zice, se fierbe bine şi e dulce - merge la salata."

Reporter: "Cerere mare?”

Mariana Muscatu, legumicultor: “Foarte mare. Nu am avut varza pentru câtă cerere am avut. Profitul a fost mai bun ca în alţi ani, de 2 - 3 ori, deci am vândut totul cu preţ şi mai bine."

Legumicultor: "Anul trecut nu am putut să car varză. Mi s-au stricat 4 - 5 tone de varză că nu am putut să o valorific. Anul acesta au stat maşinile în capul locului, în câteva zile, 7-8 zile, am dat toată varză."

Pe terenurile unde au plantat varza timpurie, legumicultorii fac acum pregătiri pentru cea de toamnă.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!