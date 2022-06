O criză economică va lovi curând, avertizează Elon Musk

Musk, în vârstă de 50 de ani, a spus marți că crizele economice sunt inevitabile, în timpului unui interviu la Forumul Economic Qatar, organizat de Bloomberg.

Gazda John Micklethwait, care este și redactor-șef al Bloomberg News, l-a întrebat pe fondatorul SpaceX ce părere are după ce președintele Joe Biden a respins afirmațiile potrivit cărora o recesiune este inevitabilă.

„O recesiune este inevitabilă la un moment dat,” a spus Musk, potrivit indy100. „În ceea ce privește dacă există o recesiune pe termen scurt, cred că este mai probabil decât nu. Presupunând că nu este o certitudine, dar pare mai probabil [să se întâmple] decât [să] nu”.

"A recession is inevitable at some point. In the near-term I think it is more likely than not," says Tesla CEO @elonmusk.

