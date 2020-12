Noii miniștri și-au preluat mandatele. Năsui, ministrul Economiei: „Statul trebuie să fie un sprijin pentru IMM-uri”

După jurământ, noul guvern s-a apucat de treabă. Joi dimineaţă, titularii şi-au preluat ministerele. La muncă, Raluca Turcan, șefa PNL Sibiu, i-a luat locul Violetei Alexandru de la PNL București. Turcan este singura femeie din Guvern.

Violeta Alexandru, fostul ministru al Muncii: „Aş vrea să opresc orice zvon că între mine şi domnia sa există cea mai mică tensiune, nici vorbă! Decizia privind schimbarea mea din Ministerul Muncii este o decizie pe care am luat-o împreună cu domnul preşedinte Orban, întrucât stilul meu de management presupune sprijin politic de la cel mai înalt nivel”.

Raluca Turcan, ministrul Muncii: „Aş vrea să îi mulţumesc încă o dată doamnei Violeta Alexandru”.

Noul ministru al Muncii spune că, de la 1 ianuarie, salariul minim va creşte cel puţin cu rata inflaţiei, iar alocaţiile cu 20%. La capitolul „pensii” nu a înaintat procente.

Totul depinde de cum va fi făcut bugetul la ministerul Finanțelor, unde Florin Cîțu i-a predat mandatul lui Alexandru Nazare.

Florin Cîțu, prim ministru: „Am predat azi mandatul unui profesionist. Îl las pe mâine bune. Amândoi am vorbit despre buget. Fiecare ministru va avea obiective clare, care vor fi monitorizate trimestrial”.

Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: „Domnule prim-ministru, vă mulţumesc pentru încredere, sunt onorat şi responsabilizat”.

Bugetul va ajunge în parlament în ianuarie. O mare parte din investiții va depinde de fondurile europene, unde ministru este Cristian Ghinea.

Cristian Ghinea, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: „Primăvara asta se decid toate, e o aliniere perfectă în care trebuie să dăm drumul la tot”.

Noul ministru vrea să extindă în 1.200 de şcoli un program pentru zonele defavorizate.

Cristian Ghinea: „'Școala pentru toţi' un program lansat în 2016. Banii la firul ierbii pentru oameni. Cine e mai potrivit să beneficieze de fonduri europene decât copiii ăia săraci? În fucntie de care e problema în şcoala respectivă. Dacă nu are transport, se pot deconta microbuze. Dacă nu are spaţii pentru afterschool, se poate face asta”.

Ministerul Economiei se împarte în două. La Energie rămâne Virgil Popescu, în timp ce partea de economie şi turism este preluată de Claudiu Năsui. Cel mai tânăr ministru promite o reforma din temelii a ministerului.

Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatululi şi Turismului: „Statul nu trebuie să fie deasupra cetăţeanului, statul nu trebuie să fie un dirijior al economiei. Trebuie să fie un sprijin pentru IMM-uri. trebuie să fie o infrastructură care să ne permită fiecăruia dintre noi să ne căutăm visele, să încercăm idei de afaceri, chiar dacă nu reuşim. Poate nu am avut ideea bună, poate nu am implementat-o bine, asta e, am încercat. Să ne fie cât mai uşor să încercăm şi să mai încercăm apoi încă o dată şi o dată. Aceasta e forţa unei economii. Noi ne propunem ca minister să fie curea de transmisiune între lumea de afaceri, IMM şi stat”.

Săptămâna viitoare va avea loc prima şedinţă oficială a cabinetului Cîțu.