În același timp, avem un vârf și la valoarea transferurilor de bani din România către străinătate, în top fiind țările asiatice și Statele Unite.

Specialiștii în economie traduc aceste tranzacții, pe de o parte, ca ajutor pe fondul creșterii costurilor de trai, dar și ca investiții pe diferite platforme.

Față de anii trecuți, în prima jumătate a lui 2026, valoarea tranzacțiilor din România spre alte țări a crescut mai rapid decât totalul viramentelor primite. Așa că diferența dintre banii trimiși și cei intrați în țară a scăzut cu 30 de milioane de euro. Cei peste 140.000 de muncitori asiatici care lucrează la noi transferă lunar bani către familii, spun economiștii.

Prof. univ. Mihai Roman, economist: „Reprezintă sumele pe care străinii care lucrează în România le trimit în țările lor de proveniență. Foarte multe-s investiții pe piața de capital. De exemplu, achiziții de criptomonede. Sau achiziții de acțiuni la companii din străinătate. Sunt bani trimiși prin traderii internaționali, pe măsură ce apetitul pentru astfel de investiții crește”.

Așa că, la fiecare euro trimis în străinătate, au venit înapoi 2,6 euro.

Potrivit datelor Băncii Naționale, în prima jumătate a anului românii au primit în total de la rudele și prietenii din străinătate 4,3 miliarde de euro, cu 26% mai mult față de aceeași perioadă de anul trecut. Din Germania și Marea Britanie împreună au venit 43% din acești bani.

Însă, în perioada mai-iunie, a venit în țară o sumă record de 2,3 miliarde de euro, cea mai mare înregistrată de Banca Națională în ultimii 13 ani.

Peste jumătate de miliard de euro trimiși din Germania în România

Din Germania au fost transferați cei mai mulți bani - 505 de milioane de euro. 50 de milioane de euro în plus față de anul precedent.

Marea Britanie e pe locul al doilea, cu 475 de milioane de euro, urmată de Italia, Țările de Jos, Belgia, Franța, Spania, Austria și Statele Unite. Irlanda are cea mai rapidă creștere procentuală din toate țările, adică 34%, însă pornește de la o sumă mai mică.

Raluca Florea, jurnalist: „Românul din Germania, și vorbesc de cazurile pe care le cunosc, are două vieți financiare. Își susține familia din țară, sunt foarte multe familii stabilite aici care fac asta constant, deși viața aici s-a scumpit, cu siguranță, se simte”.

În schimb, cei mai mulți bani trimiși din România spre Marea Britanie ajung la cei peste 11.000 de tineri care urmează cursuri de licență, master sau doctorat.

Florian Beldean, angajat în UK: „Nu se bazează ca în România, îți dau bursă și nu faci decât să înveți, nu, nu! Cu 10.000 pe an nu se descurcă nimeni aici, toate costurile au crescut”.

În ultimii 13 ani, românii din diaspora au trimis în țară peste 63 de miliarde de euro, echivalentul a 3.400 de euro pentru fiecare persoană cu domiciliul în România.