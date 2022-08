Ministrul Popescu: ”Românii nu trebuie să-şi facă probleme” cu privire la tarifele la energie

Recent, Germania a aprobat un plan special pentru a face economie la energie şi pentru a combate creşterea costurilor energetice.

De asemenea, Franța pregătește un plan de măsuri drastice de economisire a energiei, prin care ar putea ar putea interzice inclusiv disputarea meciurilor în nocturnă, "din această iarnă". Preşedintele Emmanuel Macron i-a atenţionat pe francezi în legătură cu "marea schimbare" ce va veni odată cu toamna, prin "sfârşitul abundenţei", "al evidenţelor" şi "al lipsei de griji".

Și Rusia a avertizat că „va fi o iarnă grea pentru europeni”.

În schimb, în România, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat într-o emisiune televizată că "românii nu trebuie să-şi facă probleme" cu privire la tarifele la energie iarna aceasta, dacă se încadrează în limitele de consum prevăzute de legea care prevede plafonări şi compensaţii.

El susţine că nu înţelege "panica" din piaţă, subliniind că este vorba despre "o optimizare" a legislaţiei, în condiţiile în care există traderi pe piaţa de energie care fac profituri foarte mari care nu sunt impozitate. "Dacă ar fi după mine, eu le-aş lua toată această diferenţă. Acest câştig speculativ. Să le rămână un câştig care este normal. (...) Asta probabil că o să şi facem", arată Popescu.

"Avem în vigoare o ordonanţă care este promulgată, aprobată de Parlament, care are un plafon de 80 de bani la energie electrică pentru consumul până în 300 de kilowaţi şi de 68 de bani pentru tariful social pentru consumul de până în 100 de kilowaţi. Românii nu trebuie să-şi facă probleme, dacă se încadrează în aceste limite de consum, şi vă spun cu toată certitudinea că, pe calculele pe care le avem de la autoritatea de reglementare, peste 80% din români se încadrează în aceste clase de consum", a afirmat Virgil Popescu, miercuri seară, la Digi 24, potrivit News.ro.

El a adăugat că "românii vor plăti 31 de bani de kilowatt sau 13 lei pe megawatt", iar firmele care consumă până în 50.000 de megawaţi pe an vor plăti 37 de bani pe megawatt.

"Avem o ordonanţă. Nu văd de ce s-a creat atâta panică în piaţă, pentru că avem în vigoare o ordonanţă, Guvernul a aprobat-o, coaliţia a aprobat-o, liderii coaliţiei au spus foarte clar că se s-a consumat se va plăti. Vorbim de o optimizare. Nu e normal ca unii să câştige foarte mult şi alţii să piardă şi bugetul să piardă. De aceea discutăm de o optimizare a acestei scheme şi de impozitarea lanţului de vânzare", a explicat ministrul Energiei.

El e de părere că "traderul nu ar trebui să facă un profit decât de câteva procente", arătând că profitul încasat de traderii de pe piaţa energiei este unul "nemeritat".

"Vă spun foarte sincer: dacă ar fi după mine - dar nu fac politică fiscală - eu le-aş lua diferenţa asta de bani, pentru că este un profit nemeritat şi toţi trebuie să contribuim să trecem această criză care e o iarnă complicată. (...) Eu aş recomanda tuturor calm, pentru că orice alarmare în piaţă va crea o panică în piaţă şi va duce la ridicarea acestor preţuri", a adăugat Virgil Popescu.

Cine sunt ”băieții deștepți” din energie

Întrebat dacă traderii sunt aşa-numiţii "băieţi deştepţi" din energie, ministrul a răspuns: "Băieţii deştepţi sunt băieţii care ştiu să facă speculaţii în zone tulburi".

"Dacă eşti lăsat de către stat să faci lucrul ăsta, înseamnă că e o problemă în acel stat. Noi nu vrem să mai facem să se întâmple acest lucru şi... ceea ce fac ei, să ştiţi, este legal, nu este ilegal. Dar tot legal este şi pentru stat să se protejeze şi să pună anumite taxe suplimentare. (...) Dacă ar fi după mine, eu le-aş lua toată această diferenţă. Acest câştig speculativ. Să le rămână un câştig care este normal. (...) Asta probabil că o să şi facem", a spus Popescu.

Întrebat dacă există consens în coaliţie pe acest subiect, Popescu s-a declarat "convins" că acesta există.

El a mai spus că autorităţile trebuie să găsească o soluţie privind reducerea voluntară a consumului, aşa cum se încearcă la nivel european.

Ciucă: Nu există un scenariu sumbru privind asigurarea energiei pentru România

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri, că autorităţile române nu iau în calcul niciun "scenariu sumbru" privind asigurarea cu gaze şi energie electrică pentru sezonul rece următor.

El a declarat, la Suceava, că România îşi poate asigura cea mai mare parte din nevoia de energie din surse interne.

"Aşa cum arată datele în momentul de faţă, nu există un scenariu sumbru, pentru că România este o ţară care beneficiază de surse de gaze naturale şi, de asemenea, are capacităţi proprii de producere a energiei electrice. Am să vă dau cifre: anul trecut am avut un consum de 58 de terra, 56 au fost produşi de către capacităţile proprii, cealaltă cantitate a fost importată. În orice caz, aproximativ doi terra au fost importaţi. Nu cred că această diferenţă dintre producţie şi import poate să genereze un scenariu sumbru care să ne determine să credem că nu vom putea să asigurăm energia şi gazele necesare", a afirmat Ciucă, potrivit Agerpres.

El a subliniat că singura preocupare a Guvernului este legată de "evoluţia preţului pe piaţa energiei" şi de nevoia de a "identifica instrumentele necesare", astfel încât să fie asigurată menţinerea preţului la un nivel "pe care putem să ni-l permitem".

Macron i-a avertizat pe francezi în legătură cu ''sfârşitul abundenţei'' şi al ''lipsei de griji''

Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a atenţionat miercuri pe francezi în legătură cu "marea schimbare" ce va veni odată cu toamna, prin "sfârşitul abundenţei", "al evidenţelor" şi "al lipsei de griji", relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Trăim o mare schimbare", a avertizat şeful statului, revenind asupra unei recente "serii de crize grave", de la Ucraina la secetă, ca preambul la consiliul de miniştri de după vacanţă la Paris.

"Momentul pe care îl trăim poate fi structurat de o serie de crize grave (...) şi s-ar putea ca unii să vadă destinul nostru ca unul în care trebuie să gestionăm permanent crize sau situaţii de urgenţă. În ceea ce mă priveşte, cred că ceea ce suntem pe cale să trăim este mai degrabă o mare schimbare sau o mare bulversare", a declarat Emmanuel Macron în cadrul unei alocuţiuni în faţa miniştrilor săi, transmisă în direct în mod excepţional.

Pentru că, în faţa acestei situaţii, "compatrioţii noştri ar putea reacţiona cu multă nelinişte", el le-a cerut membrilor guvernului "să spună lucrurilor pe nume", "să le numească clar şi fără o abordare catastrofală".

"Mă aştept de la guvern să respecte cuvântul dat şi angajamentele pe care le-am luat faţă de naţiune", a adăugat el.

"Ce îmi doresc să putem face în următoarele săptămâni şi luni este să reafirmăm o unitate foarte puternică a guvernului, a forţelor majorităţii" în jurul "unei direcţii care să ne permită să ne consolidăm suveranitatea, independenţa noastră franceză şi europeană", a adăugat el.

Sursa: Agerpres, News.ro Etichete: , , , , , Dată publicare: 25-08-2022 10:59