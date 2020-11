Ministrul Economiei: Vom dubla alocațiile până în 2022. Pensiile vor crește cu 46% până în 2024

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat că taxa unică nu va fi desfiinţată, fiind un concept liberal. De asemenea, alocaţiile copiilor se vor dubla până în 2022, iar până în 2024, pensiile vor creşte cu 46 la sută.

”Taxa unică rămâne, este conceptul nostru liberal şi va rămâne taxa unică. Nu veţi vedea în Codul Fiscal şi aţi văzut angajamentul ministrului Finanţelor, nu vor exista modificări sau impunerea de noi taxe. Am afirmat acest lucru şi ne vom ţine de cuvânt”, a declarat Virgil Popescu, ministrul Economiei, la un post de televiziune, potrivit News.ro.

Virgil Popescu a mai declarat că alocaţiile copiilor vor fi dublate până în 2022 şi că acestea nu au putut fi majorate cu 40 la sută anul acesta, din cauza crizei sanitare.

”Până în 2022 vom dubla alocaţia copiilor şi trebuie să se ştie, PNL este singurul partid care a mărit alocaţiile copiilor de-a lungul timpului. Ultima dată eram în Parlament, la Legea bugetului, dacă îmi aduc aminte, în 2018, când acel amendament al colegului meu, Robert Sigartău a fost aprobat, introdus în buget, în ciuda opoziţiei PSD şi s-au dublat alocaţiile copiilor atunci. Acum am mărit din nou cu 20 la sută alocaţiile copiilor şi le vom dubla până în 2022. Nu putem compara mere cu pere. Suntem într-un an în care avem o criză sanitară puternică, cheltuieli foarte mari de la bugetul de stat şi ca să faci o cheltuială, trebuie să ai un corespondent şi din venit. Nu ai venituri în buget, trebuie să te împrumuţi, trebuie să te gândeşti să te împrumuţi astfel încât să nu deraiezi de pe şine şi să nu ajungi cu un deficit excesiv bugetar, chiar dacă la ora actuală este deficit peste tot”, a declarat Popescu.

Pensiile, mărite cu 46% în următorii ani

În ceea ce priveşte pensiile, acestea vor fi majorate cu 46 la sută, până în 2024, a mai subliniat Virgil Popescu.

”Pensiile le-am mărit cu 14 la sută în acest an. E adevărat, iar am fost acuzaţi de PSD că premierul a spus la începutul anului că le vom mări cu 40 la sută. Da, dar în ianuarie, când a declarat premierul, toţi credeam acest lucru şi îl făceam, dar a venit criza sanitară, a venit această nenorocire asupra întregii omeniri şi nu a mai fost posibil. Dar, aşa cum am promis, în 2024 pensiile vor creşte cu 46 la sută”, a declarat ministrul.

A treia rectificare bugetară din 2020: Deficit de 9,1%

În ședința de luni, Guvernul a aprobat cea de-a treia rectificare bugetară din 2020, care majorează deficitul bugetar la 9,1% din Produsul Intern Brut, de la 8,6% din PIB estimat anterior.

″În şedinţa de Guvern de astăzi a fost aprobată cea de-a treia rectificare pe anul 2020. Prin această rectificare, deficitul bugetar pentru anul 2020 a fost majorat la 9,1% din PIB, respectiv 96 de miliarde de lei, construit pe o contracţie economică de 4,2% şi un PIB nominal de 1.050 miliarde lei. Deficitul bugetului general consolidat se majorează cu 5 miliarde de lei, din care 4,2 miliarde de lei provin din diminuarea veniturilor bugetului general consolidat şi 0,8 miliarde prin majorarea cheltuielilor bugetului general consolidat. Prin această rectificare se asigură finanţarea necesară în domeniul sănătăţii, asistenţei sociale şi educaţiei”, a anunţat ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, la Palatul Victoria, într-un briefing de presă după şedinţa Executivului.

Veniturile bugetului general consolidat sunt estimate la valoarea de 337,8 miliarde de lei, respectiv 32,2% din PIB, din care 298,3 miliarde de lei (28,4% din PIB) venituri din economie şi 39,5 miliarde de lei (3,8% din PIB) fonduri externe nerambursabile.

Cheltuielile sunt estimate la valoarea de 433,8 miliarde de lei, respectiv 41,3% din PIB.

Potrivit ministrului Finanţelor, bugetul Ministerului Sănătăţii a fost suplimentat cu suma de un miliard de lei la rectificare. Acesta a precizat, totodată că au fost aprobaţi şi banii cu care România contribuie la instrumentul financiar al UE privind refinanţarea producătorilor de vaccinuri împotriva covid, astfel încât România să aibă acces la aceste vaccinuri.

