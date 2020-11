Ministrul de Finanțe: ”Am avut dreptate. Economia României își va reveni”

Ministrul de Finanțe Florin Cîțu susține că nivelul de contracție a economiei României în această perioadă de criză va fi mai bun decât cel estimat de Comisia Europeană.

Cîțu a declarat că această contracție economică va fi de 4 %, ”plus minus două puncte procentuale”.

Previziunile economice de toamnă publicate recent de Comisia Europeană (CE) arată că economia României va înregistra o contracţie de 5,2% în acest an, mai puţin severă decât se estima iniţial, graţie investiţiilor şi lucrărilor de construcţii.

Pe de altă parte, ministrul Cîțu s-a arătat foarte optimist în privința revenirii ”în V” a economiei României. El spune că această situație se va produce în trimestrul 3, anul acesta.

”Cred că anul acesta, economia va avea o contracție de 4 %, plus minus două puncte procentuale. Este întotdeauna volatilă. Dar, ceea ce n-am spus și vreau să fie foarte clar. Am spus din martie de anul trecut, vom avea o revenire în V a economiei. Vom avea datele la sfârșitul aceste săptămâni și sunt sigur că vom avea această revenire în V a economiei. Deja datele pe producție industrială, pe consum cu amănuntul arată clar că am avut dreptate. Economia își va reveni în trimestrul III, anul acesta. Cât va fi pentru finalul anului estimarea, va trebui să așteptăm. Va fi publicată această estimare cu rectificarea bugetară, deci mai este puțin de așteptat.” - a declarat ministrul Florin Cîțu, luni, la prezentarea bilanțului pe 2020 a activității instituției pe care o conduce.

El mai spune că inclusiv Fondul Monetar Internațional și-a revizuit pozitiv estimările pentru România.

”Până acum, noi am avut dreptate. România este singura țară din Uniunea Europeană unde investițiile au avut o contribuție pozitivă în prima parte a anului. Suntem țara care evită recesiunea tehnică. Așa cum am spus, nu știu dacă există o altă țară în Uniunea Europeană care evită recesiunea tehnică. Cred că estimările noastre sunt mai aproape de adevăr, dar întotdeauna există volatilitate. Nu numai Comisia Europeană a îmbunătățit estimările, și Fondul Monetar, deci sunt mai multe instituții care au făcut acest lucru, ceea ce arată clar că scenariul nostru de bază, cu revenirea în V, devine scenariul de bază pentru toată lumea.” - a mai spus Cîțu.

Pentru 2021 şi 2022, Comisia Europeană estimează că economia României îşi va reveni, gradual, urmând să înregistreze un avans de 3,3% anul viitor, respectiv 3,8% în 2022. Cu toate acestea, incertitudinea rămâne foarte ridicată, având în vedere recentele evoluţii ale pandemiei, iar creşterea reală nu va reveni la nivelul de dinaintea crizei până la finele lui 2022.

Estimările publicate recent, citate de Agerpres, sunt mai optimiste decât prognozele anterioare, din primăvară, ale Executivului european. Atunci CE prognoza că economia României va înregistra în acest an o contracţie de 6%.

Previziunile Comisiei Europene vin la o lună după ce Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi-a îmbunătăţit, de asemenea, estimările privind evoluţia economiei româneşti în 2020 şi 2021.

Dacă în luna aprilie, FMI estima că România va înregistra în 2020 o contracţie de 5%, conform noilor previziuni din luna octombrie, instituţia financiară internaţională se aşteaptă ca economia românească să înregistreze o contracţie de 4,8% în 2020, urmând să îşi revină în 2021, când va înregistra un avans de 4,6%, peste cifra de 3,9% avansată în primăvară.

Banca Centrală Europeanăse aşteaptă la o creştere negativă a economiei zonei euro în T4

Creşterea economiei zonei euro în trimestrul patru din 2020 va fi probabil negativă, deoarece în ultimele săptămâni ţările au impus noi restricţii activităţii economice, în încercarea de a stopa răspândirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), a afirmat vineri Luis de Guindos, vicepreşedintele Băncii Centrale Europene, transmite Reuters.

Economia zonei euro ar urma să înregistreze o contracţie de 7,8% în 2020, iar apoi o creştere de 4,2% în 2021 şi de 3% în 2022, arată previziunile de toamnă publicate joi de Comisia Europeană. De asemenea, rata şomajului din zona euro va creşte de la 7,5% în 2019 la 8,3% în 2020 şi la 9,4% în 2021, urmând să scadă la 8,9% în 2022.

În schimb, inflaţia în zona euro, măsurată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC), este estimată la 0,3% în 2020, apoi la 1,1% în 2021 şi la 1,3% în 2022, pe măsură ce se stabilizează preţurile la petrol.

Noile prognoze economice ale Băncii Centrale Europene, care vor fi anunţate în decembrie, nu se vor abate semnificativ de la cele publicate joi de Comisia Europeană, a explicat Luis de Guindos.

În septembrie, BCE previziona o creştere a economiei zonei euro de 5% în 2021 şi o rată a inflaţiei de 1%.

"În decembrie, vom actualiza prognozele noastre şi presupun că vor fi apropiate de cele ale Comisiei Europene", a declarat vicepreşedintele Băncii Centrale Europene.

Şi compania de analize financiare Markit a publicat săptămâna aceasta rezultatele unui studiu care arată că revenirea economică a zonei euro a stagnat luna trecută, în condiţiile în care al doilea val de infecţii cu coronavirus şi restricţiile introduse pentru a ţine sub control pandemia au afectat activitatea în sectorul important al serviciilor, ceea ce indică spre o dublă recesiune.

Germania şi Franţa, primele două economii din zona euro, alături de alte state din regiune, au reintrodus măsuri dure de izolare, ceea ce a dat o lovitură dură activităţii economice, pe măsură ce restaurantele, sălile de fitness şi magazinele au fost închise iar cetăţenii au rămas în casă.

"Odată cu înăsprirea măsurilor de izolare, este din ce în ce mai greu de spus cum economia zonei euro ar putea evita un nou declin", susţine economistul şef de la IHS Markit, Chris Williamson. "Pentru toate ţările, perspectivele au devenit din ce în ce mai pesimiste", adaugă Williamson.

Creşterea cazurilor de infecţie cu coronavirus reprezintă un risc serios la adresa revenirii economice a zonei euro. Pentru a susţine economia, Banca Centrală Europeană a promis că va lua noi măsuri în luna decembrie, după ce a injectat deja stimulente fără precedent.