McDonald's a majorat prețul cheeseburgerului pentru prima dată în ultimii 14 ani

Astfel, pentru prima dată în ultimii 14 ani, compania a crescut prețul unui renumitului cheesburger, ajungând acum, în Marea Britanie, să coste 1,19 lire sterline. De asemenea, va adăuga între 10 și 20 de pence la câteva dintre produsele din meniu despre care spune că sunt cele mai afectate de inflație.

Micul dejun, mesele principale, cafelele mari și cutiile McNugget se numără printre produsele din meniu care ar putea deveni cu până la 20 de bani mai scumpe, a declarat un purtător de cuvânt al McDonald's pentru Sky News.

McDonald's, recomandări de creștere a prețurilor

"Unele prețuri rămân neafectate, iar altele vor continua să varieze în restaurantele noastre. Înțelegem că orice creștere de preț nu este o veste bună, dar am amânat și am minimizat aceste schimbări cât de mult am putut", a declarat irectorul general al McDonald's din Marea Britanie și Irlanda, Alistair Macrow.

Purtătorul de cuvânt al McDonald's a precizat că nu există o listă definitivă cu cât vor crește produsele individuale din meniu, deoarece McDonald's emite doar recomandări de creștere a prețurilor către francizele sale, care își stabilesc propriile prețuri.

McDonald's este cea mai recentă afacere din industria ospitalității care a lansat avertismente cu privire la creșterile galopante ale costului vieții, la o săptămână după ce ONS a raportat că inflația a atins luna trecută un maxim al ultimilor 40 de ani de 9,4%.

Economiștii au prezis că aceasta va ajunge la 11% înainte de sfârșitul anului, mai scriu britanicii.

Sursa: Sky News Etichete: , , , Dată publicare: 27-07-2022 16:18