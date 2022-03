Un rus s-a legat cu cătușe de ușa unui restaurant McDonald's din Moscova, în semn de protest

McDonald’s a anunțat, marți, că închide temporar toate cele 850 de restaurante ale sale din Rusia, ca răspuns la invadarea Ucrainei.

Potrivit site-ului de știri 73online.ru, înainte de a face acest gest de protest, el a explicat de ce este împotriva plecării companiei americane din Rusia.

Luka a afirmat că este conștient de faptul că are 270 de kg, însă spune că aceasta este alegerea lui.

”Eu, Luka Safronov-Zatravkin, pianist, vreau să declar o încălcare a drepturilor mele internaționale, a libertății de exprimare, precum și un genocid asupra noțiunilor de bază socio-culturale. M-am nascut pe 31 octombrie 1990 - la exact 9 luni de la deschiderea primului restaurant McDonald's din Rusia. Probabil, această coincidență non-aleatorie mi-a influențat întreaga viață viitoare.

Împreună cu McDonald's, în viața mea au intrat libertăți: libertatea de alegere, libertatea de mișcare, libertatea de a-mi transmite propriile valori și de a le urma. Americanii ne-au îmblânzit cu aromele lor și cu hype-ul pentru multe lucruri. Și nu este doar fast-food. Promovându-și peste tot filosofia toleranței și democrației, ei ne-au obișnuit cu un mod liber de a gândi. Ne-am dat seama că poutem fi diferiți de ceilalți – și să nu ne fie rușine de asta, pentru că nu suntem pedepsiți pentru asta.

Totuși, ce se întâmplă acum? O restrângere pe scară largă a libertăților noastre, care în ultimii 30 de ani au devenit o parte integrantă a vieții noastre.

Am fost întotdeauna un om liber. Și nu pot înțelege cum am ajuns personal să fiu pedepsit și forțat să fac ceea ce nu vreau. De ce ne obligă politicienii din țările neprietenoase cu noi, pe noi, oameni pașnici obișnuiți, să ne schimbăm cu forța modul obișnuit de viață? Valorile pe care le-am transmis mereu lumii sunt legate, printre altele, de pozitivitatea corpului.

Cred că fiecare persoană are dreptul să aleagă cum și cum să-și ducă „eu”-ul în această lume, dacă acest lucru nu încalcă libertățile altor oameni. Indiferent de culoarea pielii, forma ochilor și greutate.

Am peste 270 kg. Este alegerea mea, mijlocul meu de exprimare și libertatea mea. Până de curând, puteam să mă țin de propriile mele principii și de acele idei pe care le împărtășesc întregii omeniri. Dar eu, un muzician pașnic obișnuit, am fost lipsit cu forța de acest drept.

Astăzi sunt lipsit de mâncarea pe care am mâncat-o toată viața. Sunt privat și de călătorii și de oportunitatea de a cunoaște lumea. Mă privează de tehnologii care s-au dezvoltat, printre altele, datorită compatrioților mei. Chiar și animalele noastre de companie, care au mâncat aceeași hrană toată viața, sunt rănite, iar acum sunt forțate să sufere.

Acum suntem lipsiți de însăși ideile de democrație și de valorile drepturilor omului, arătând că libertatea este o ficțiune. Pentru că politicienii care fac parte din puterile mondiale ne pot priva de libertăți cu o simplă lovitură de stilou. Acesta este un adevărat genocid al oamenilor de rând, cărora li se vor crea condiții insuportabile pentru viață. Pentru că, odată cu interdicțiile grele, toate postulatele noastre morale și sociale se prăbușesc.

Astăzi declar cu toată responsabilitatea că interzicerea activităților brandurilor cu care viața rușilor este strâns legată, în Federația Rusă, este un genocid economic și psihologic.

McDonalds? Pentru că acest lanț de restaurante a devenit prima suflare de aer liber în 1990. Iar, acum, hamburgerii McDonald's devin un simbol al încălcării libertăților. Încălcări în primul rând de către Statele Unite.

Acest manifest este protestul meu pașnic împotriva abuzului de conștiință de sine, împotriva încălcării libertăților mele.

Fac apel la cetățenii americani obișnuiți să-și arate poziția civilă umană și să influențeze deciziile politicienilor lor.

Oameni buni, mai gândiți-vă o dată și opriți-vă!” - se arată în protestul lui Luka.

