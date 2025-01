Înmatriculările de autoturisme noi electrice și hibrid în România au crescut cu 25,1%, în 2024. Dacia, lider la electrice

Acestea sunt datele Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI), prelucrate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA).

Conform statisticii, citată de Agerpres, per total autovehicule, decembrie 2024 vine cu o creştere de 23,9% a înmatriculărilor comparativ cu aceeaşi lună din anul anterior, precum şi cu o majorare de 40% faţă de luna noiembrie 2024.

Autoturismele (care reprezintă aproximativ 80% din total piaţă) au înregistrat, în luna decembrie 2024, un volum de 13.386 unităţi, cu +19,4% mai mult faţă de luna similară din 2023.

Segmentarea pe clase are pe prima poziţie Clasa A - cu un plus de 41,5% de la un an la altul, urmată de Clasa B (+39,8%), Clasa C (+31,4%), Clasa D (-19,5%), Clasa E (+21,6%), Clasa F (-17,5%) şi SUV (+8%).

Pe întreg anul 2024, segmentul SUV este pe prima poziţie, cu o cotă de piaţă de 48,6% şi o creştere de 15% faţă de anul 2023, urmat de segmentul C (cotă de piaţă de 29% şi o creştere de 4%) şi segmentul B (cotă de piaţă de 14% şi o scădere de 9,8%).

În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna decembrie a anului trecut, motorizările pe benzină plus mild hybrid benzină înregistrează o creştere de 22% faţă de perioada similară din 2023, ajungând astfel la o pondere de 58,8%. Autoturismele echipate cu motoare diesel plus mild hybrid diesel consemnează, în acelaşi interval de analiză, o scădere de 23,7% şi o cotă de 9,2% din total.

La capitolul autoturisme "electrificate", respectiv cele electrice (100% şi hibride plug-in), precum şi cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă), acestea deţineau, în decembrie 2024, o cotă de piaţă de 32%, care depăşeşte cu 22,8 puncte procentuale cota deţinută de motoarele diesel.

Pe întreg anul 2024, acest segment de autoturisme au înregistrat o cotă de piaţă de 25,1%, cu 11,3 puncte procentuale mai mult faţă de motorizările diesel plus mild hybrid diesel.

Totodată, autoturismele full electrice aveau o cotă de 6,5%, în 2024 din piaţă faţă de anul 2023, când reprezentau 10,7%, în timp ce autoturismele plug-in hybrid deţineau o cotă de piaţă de 4,3%, în comparaţie cu 3,8%, cu un an în urmă.

La nivelul anului 2024, cele mai vândute autoturisme electrice au fost: Dacia Spring - cu 3.263 unităţi, în scădere cu 52,5% faţă de anul 2023, Tesla Model 3 (cu 1.679 de unităţi, +64,3%) şi Tesla Model Y (846 de unităţi, -59,3%).

În categoria autoturismelor Plug-in, top 3 modele este ocupat de: Ford Kuga (593 de unităţi, -17,6% faţă de anul 2023), Toyota RAV4 (cu 500 de unităţi, +29,9%) şi Hyundai Tucson (483 de unităţi, +27,4%).

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc, în 2024, modelul Toyota Corolla, cu 3.281 de unităţi (creştere de 52,3% faţă de anul 2023), iar apoi Toyota RAV4 (cu 2.361 de unităţi, +56,5%) şi Toyota Yaris Cross (2.361 de unităţi, +20,7%).

Potrivit sursei citate, vehiculele comerciale uşoare şi minibus au înregistrat, pe întreaga perioadă a anului anterior, comparat cu acelaşi interval din 2023, o creştere a înmatriculărilor de 23,4%.

Pe de altă parte, vehiculele comerciale uşoare electrice au atins, în anul 2024, un volum de 552 de unităţi, echivalentul unui salt de 38,3%, raportat la anul precedent.

Datele oficiale relevă faptul că vehiculele comerciale grele şi bus au consemnat o scădere de 7,9%, în 2024 vs 2023, din care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele înregistrează o diminuare a înregistrărilor de 7,2%.

