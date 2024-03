Industria prelucrătoare din România a scăzut în luna februarie. Sectoare unde se văd însă creșteri

Extrem de important pentru investitorii străini, arată starea de sănătate a economiei din peste 45 de țări.

Noul indice este calculat cu date din industria prelucrătoare. România are în luna februarie un indice de 47,1, pe o scară de la 0 la 100, un pic mai puțin decât în ianuarie. Oricum, în ultimele 6 luni țara noastră a stat sub 50 - ceea ce arată că industria s-a contractat. Ce este sub 50 înseamnă o scădere față de luna precedentă, ce e peste - creștere.

Sunt 5 elemente care intră în componența acestui indice. Comenzile noi ale fabricilor cântăresc cel mai mult, adică 30% din total. Și este elementul care ne-a tras cel mai mult în jos în februarie, pentru că cele mai multe fabrici au raportat mai puține comenzi noi. Producția e importantă, ocuparea forței de muncă și apoi termenele de livrare ale furnizorilor și stocurile de achiziții.

Cum stăm față de alte țări? Un pic mai bine, față de Polonia sau Germania, care a avut industria puternic afectată în timpul crizei energetice, dar Spania și Italia au un indice mai mare, însă tot sub 50. O evoluție serioasă a industriei se poate observa însă în Asia - India, Indonezia și China sunt în fruntea clasamentului. Totuși, vin vești bune și din Europa, spun reprezetanții Standars&Poor's, compania de rating americană, care dezvoltă acest indice.

Luke Thompson, director general la S&P Global Market Intelligence: „Un lucru încurajator este că, în multe cazuri, datele din ianuarie sunt mai bune decât media din ultimele 6 luni, deci cred că sunt semne că am ajuns la bottom... și începem să vedem schimbări în ceea ce privește performanța economiilor prelucrătoare europene.”

Sunt și elemente îngrijorătoare în România, cum ar prețurile de producție, afectate și de măsurile fiscale, spun antreprenorii. Sunt câteva sectoare unde se văd creșteri.

Florin Jianu, președinte Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România: „Vor afecta diverse categorii sociale. De exemplu, am văzut o creștere consistentă de peste 21% în producția produselor farmaceutice, creșteri pe care le-am simțit cu toții în zona autovehiculelor, în câteva zone manufacturiere, reparații mașini, echipamente.”

Indicele va fi de acum publicat în fiecare lună de o bancă comercială și va putea fi analizat de antreprenori, investitori, dar și de decidenți.

Ciprian Dascălu, economist șef al unei bănci: „Din păcate, răspunsul, dacă vrem să creștem economia în același ritm, să o dublăm odată la 10-15 ani, înseamnă forță de muncă, educarea forței de muncă trebuia să se întâmple...acum 10-15 ani.”

Indicele PMI este calculat în România în baza răspunsurilor de la peste 400 de companii din industria prelucrătoare. Colectarea datelor a început în iulie 2023.

