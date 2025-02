În ziua în care Rusia sărbătorește 3 ani de la invadarea Ucrainei, UE anunță al 16-lea pachet de sancțiuni împotriva rușilor

"UE livrează: Miniștrii de externe tocmai au aprobat cel de-al 16-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Acesta lovește totul, de la navele flotei fantomă la controlerele de jocuri utilizate pentru a controla dronele. Acum avem cele mai extinse sancțiuni de până acum, slăbind efortul de război al Rusiei", a transmis Kaja Kallas, șeful diplomației UE, într-un mesaj pe X.

EU delivers: Foreign Ministers just approved the 16th package of sanctions against Russia.

It hits everything from shadow fleet ships to gaming controllers used to control drones.

We now have the most extensive sanctions ever, weakening Russia’s war effort.