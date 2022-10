Gazele se ieftinesc. Au ajuns să coste la jumătate față de luna iunie, iar vapoarele stau la coadă să descarce

Temperaturile destul de ridicate, dar și oferta în creștere, mai ales de gaze naturale lichefiate, sunt principalii factori care au dus la ieftinire, explică specialiștii.

La hub-ul de gaze TTF din Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă pentru Europa, cotațiile erau în scădere marți, la ora prânzului - până la 116,5 euro pentru un megawatt-oră - cel mai scăzut nivel înregistrat de la mijlocul lunii iunie și până acum.

Claudiu Cazacu, specialist în energie: „Intenția este de a aduce mai multă liniște în piață, și asta în mod implicit aduce, oricum, cred eu, o tendință de calmare, dar prețurile sunt pe scădere, pentru că rezervele, depozitele în Europa sunt pline, și pentru că vremea e destul de blândă. Chiar și fără aceste măsuri, în mod natural, scăderea prețului gazului din ultima perioadă a dus la o temperare, am văzut, 200-300 euro/mwh, mult sub ce am văzut acum câteva luni, de 500-600 de euro.”

Așadar, temperaturi blânde înseamnă cerere mai scăzută de gaze pentru încălzire. În plus, aprovizionarea constantă, mai ales cu gaze naturale lichefiate, pune presiune asupra prețului gazelor, trăgându-l în jos, explică analiștii.

20% din gazul rusesc poate fi înlocuit

Fluxul de nave care transportă lichefiate în Europa a diminuat, de asemenea, temerile referitoare la un deficit de aprovizionare, după ce Rusia a închis tot mai mult robinetul livrărilor de gaze pentru continentul european.

Holger Kreetz, COO Asset Management Uniper: „Inaugurarea acestui terminal este cu atât de importantă pentru că vom aduce noi transporturi de gaze în Germania, în Europa, într-un timp foarte, foarte scurt, deja iarna aceasta. În total, vom putea înlocui aproximativ 20% din gazul rusesc cu gazul natural lichefiat. Cantitățile totale reprezintă 8% din gazul consumat în Germania.”

Cu toate acestea, sursele citate de Reuters susţin că în prezent sunt peste 35 de tancuri încărcate cu gaze lichefiate care stau la coadă în largul coastelor Spaniei şi în jurul Mediteranei, pentru că nu găsesc locuri în porturi pentru a-și descărca marfa.

Iar venirea simultană a mai multor cargouri de gaze lichefiate a scos la lumină capacitatea limitată de ... prelucrare a Europei. Nu doar că nu există suficiente terminalele speciale în porturi. Facilităţile existente care transformă gazele lichefiate înapoi în gaze bune de ars, la aragaz sau în centrale termice - operează deja la capacitate maximă.

Dată publicare: 18-10-2022 20:00