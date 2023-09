Fără soluții oficiale pentru gaura de 40 de miliarde de lei din buget, șeful Finanțelor anunță deja majorarea pensiei în 2024

Chestionat dacă procentul de indexare va fi de circa 14%, ministrul PNL a răspuns: „Da, dar aici este un calcul estimativ, în acest moment” şi a completat că nu ar vrea „să sune ca angajamente pe care le facem, ci a calculelor pe care le avem acum pentru anul viitor”.

Anul viitor, 2024, este un an electoral „total”, respectiv cu alegeri pentru Parlamentul European, alegeri locale (consilii județene, primării, consilii locale), alegeri generale (deputați și senatori) și alegeri prezidențiale.

„Prin noua lege a pensiilor şi reforma la care ne-am angajat prin PNRR spun că va avea inclusiv o înlăturare a inechităţilor sociale în sistemul de pensii generale”, a afirmat Marcel Boloş, marţi la Antena 3 CNN.

Chestionat dacă poate rămâne pe masă recomandarea Băncii Mondiale de a indexa pensile cu rata inflaţiei în martie, ministrul Finanţelor a răspuns: „Aici este din nou o decizie de coaliţie”.

„Într-adevăr indexarea cu rata inflaţiei, dar şi cealaltă variantă cu recalcularea celor 5 milioane de pensii, după noua formula din legea pensiilor, sunt la pachet. De asemenea fac parte din decizia coaliţiei de guvernare. Noi asigurăm doar spaţiul bugetar pentru aceste măsuri”, a completat Boloş.

Întrebat dacă Guvernul are acest spaţiu bugetar pentru indexarea pensiilor, Marcel Boloş a replicat: „Pentru una dintre aceste variante am luat în calcul o creştere a pensiilor, dar nu pot să vă dau un răspuns dacă va fi cu rata inflaţiei sau se va face recalcularea în funcţie de reforma pe care ne-am asumat-o în PNRR. Dar cu siguranţă că va fi una din cele două variante”

Ministrul de Finanţe a mai precizat că a fost luat în calcul de aproximativ 16 miliarde lei pentru majorarea pensiilor în 2024.

„Noi am luat în calcul şi am făcut toate proiecţiile bugetare cu un impact bugetar de aproximativ 16 miliarde lei. Deci împărţiţi la 110 miliarde şi o să observaţi că există o creştere pe care am avut-o în vedere, dar nu aş vrea să pronunţ un procent care după aceea să fie luat ca un angajament.Noi vorbim doar ca spaţiu bugetar, adică banii necesari”.

Chestionat dacă procentul de majorare a pensiilor va fi în jur de 14%, Boloş a răspuns: „Da, dar aici este un calcul estimativ în acest moment”.

„Să nu se pună după aceea presiune pe coaliţie. Coaliţia trebuie să decidă pe pensii şi procentele pentru ceea ce înseamnă celelalte drepturi salariale, trebuie să decidă şi în privinţa legii salarizării unice. Deci acestea nu aş vrea să sune ca angajamente pe care le facem, ci a calculelor pe care le avem acum pentru anul viitor”, a completat el.

